В США озвучили причину согласия Байдена на сделку с Германией по "Северному потоку - 2"

В США озвучили причину согласия Байдена на сделку с Германией по "Северному потоку - 2"
Ангела Меркель и Джо Байден. Фото: Alex Edelman - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com
Глава Белого дома не захотел ставить под удар американские компании

Президент США Джо Байден пошел на сделку с Германией по "Северному потоку – 2", чтобы защитить американские компании от санкций. Такого мнения придерживается обозреватель Foreign Policy Элизабет Броу.

Журналистка отмечает, что в экспертном сообществе сделку между Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель восприняли, как подарок России и удар по Украине. Однако Броу уверена, что Байден пошел на такой шаг не из-за неприязни к Незалежной. Лидер американец понимает, что санкции Вашингтона позволяют другим государствам вводить рестрикции против компаний страны. К тому же, действия США могут заставить другие страны отказаться от доллара, что негативно скажется на позиции Америки на международной арене. 

Например, такая опасная ситуация сложилась, когда экс-глава Белого дома Дональд Трамп ввел ограничительные меры против страховщиков строительства трубы. 

Более того, журналистка указывает – есть Пекин, способный с помощью санкций ударить по стране, действия которой ему не нравятся. Китай уже прибегал к этому способу наказания других стран, продемонстрировав готовность идти на крайние меры. 

Обозреватель смоделировала ситуацию: Вашингтон может заключить соглашение на поставку военно-патрульных кораблей для Филиппин или строительство важных объектов на Тайване. По местным законам никаких нарушений не будет. Такая же ситуация сложилась вокруг "СП-2" – по законам РФ и ФРГ никаких проблем нет. Однако Китаю такие шаги США могли бы не понравиться, и тогда американцы столкнулись бы с санкциями. Страховые компании вряд ли бы пошли на сделки по этим контрактам, боясь наказания со стороны Поднебесной. В таком случае международные активы компаний США оказалось бы невозможно застраховать. 

Броу полагает, что Байден хорошенько поразмыслил прежде, чем соглашаться на договоренности с Меркель. Впрочем, вопрос страхования стал выше проблем Украины и НАТО. Поэтому, в итоге Байден пошел на соглашение по "Северному потоку -2" из-за Китая. 

Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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