Шансы президента Украины не переизбрание тают с каждым днем

Владимиру Зеленскому отчаянно нужны экономические подвиги, чтобы удержаться у власти. Из-за их отсутствия глава Незалежной оказался в той же "ловушке", что и его предшественник Петр Порошенко три года назад. Об этом на страницах "Главреда" пишет политолог Виктор Таран.

На Украине ходят слухи о том, что Зеленский хочет сменить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Лидер украинцев недоволен ситуацией в экономике и социальной сфере Украины.

Эксперт отмечает, что у президента Незалежной нет никаких громких успехов и побед. "Большое строительство" – проект по развитию дорог – и "видосики" в "Инстаграм", как пишет Таран, "на хлеб не намажешь". В такой же ситуации некогда был Порошенко – среди его "заслуг" были лишь проекты по языку и томосу. В итоге он проиграл выборы на Украине в 2019 году.

У Зеленского есть креативный подход к ведению дел, например, к заседаниям СНБО, а вот подвигов в экономике нет. При таком раскладе лидер украинцев может не сесть в президентское кресло во второй раз.

Впрочем, политолог подчеркивает, что пока говорить о других кандидатах на пост главы государства бессмысленно – все решения по стране принимаются исключительно в Офисе Зеленского.

Ранее эксперт Юрий Дудкин указал на дело, которое может стать крахом Владимира Зеленского.