Жители ФРГ надеются, что Лашет проиграет выборы

Чуть больше, чем через месяц в Германии состоятся выборы правительства. Кандидат на пост канцлера Армин Лашет уже выразил свою позицию относительно "Северного потока – 2". Однако немцы возмутились словам политика от консервативного блока ХДС.

Лашет в интервью Die Welt грозно заявил, что Германия накажет Россию, если та использует трубу во вред Украине. Читатели издания пришли в недоумение от угроз политика.

"Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно", "Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?", "Чем он может угрожать? Что немцы зимой сидят в темноте и холоде и воют русским: "Видите, вот что у вас получается! Но мы вам показали!", "Он сейчас баллотируется в канцелярию Украины? В Германии полно своих проблем", – пишут интернет-пользователи.

Некоторые отметили, что Германии не нужен такой политик во главе правительства, который, в первую очередь, думает о другой стране, а не о своей. Например, Берлину пора заняться вопросом мигрантов. Кое-кто напомнил, что это Украина отказалась от российского газа, чтобы быть независимой от России, а не наоборот.

Ранее стало известно, почему Джо Байден пошел на сделку с Ангелой Меркель по "Северному потоку – 2".