Баку не понравилось высказывание политика

Азербайджанский МИД вызвал на ковер временно поверенного в делах посольства России. Внешнеполитическое ведомство этой страны сообщило, что вручило дипломату ноту из-за высказываний Владимира Жириновского.

Указывается, что в Баку выразили россиянину озабоченность и протест из-за "предвзятых и оскорбительных" слов главы ЛДПР. В МИД Азербайджана уточнили, что имеют в виду выступление Жириновского от 30 июля.

Азербайджанцы сочли, что политик повел себя не по-дружески, неэтично, провокационно и безответственно, что вредит стратегическим отношениям двух стран.

Как отмечает "МК", вероятно, речь идет о программе на "Радио КП". В эфире Жириновский заявил, что РФ должна вернуться на свою зону влияния – Южный Кавказ, контролируя отношения между Арменией и Азербайджаном ради мира. Также политик отметил, что если США захотят, то президента Азербайджана Ильхама Алиева уберут за две недели, но спасти ситуацию сможет лишь Россия.