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Азербайджанский МИД вызвал на ковер временно поверенного в делах посольства России. Внешнеполитическое ведомство этой страны сообщило, что вручило дипломату ноту из-за высказываний Владимира Жириновского.
Указывается, что в Баку выразили россиянину озабоченность и протест из-за "предвзятых и оскорбительных" слов главы ЛДПР. В МИД Азербайджана уточнили, что имеют в виду выступление Жириновского от 30 июля.
Азербайджанцы сочли, что политик повел себя не по-дружески, неэтично, провокационно и безответственно, что вредит стратегическим отношениям двух стран.
Как отмечает "МК", вероятно, речь идет о программе на "Радио КП". В эфире Жириновский заявил, что РФ должна вернуться на свою зону влияния – Южный Кавказ, контролируя отношения между Арменией и Азербайджаном ради мира. Также политик отметил, что если США захотят, то президента Азербайджана Ильхама Алиева уберут за две недели, но спасти ситуацию сможет лишь Россия.
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