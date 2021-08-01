Между Азербайджаном и Россией разгорелся скандал из-за Жириновского

Между Азербайджаном и Россией разгорелся скандал из-за Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Баку не понравилось высказывание политика

Азербайджанский МИД вызвал на ковер временно поверенного в делах посольства России. Внешнеполитическое ведомство этой страны сообщило, что вручило дипломату ноту из-за высказываний Владимира Жириновского.

Указывается, что в Баку выразили россиянину озабоченность и протест из-за "предвзятых и оскорбительных" слов главы ЛДПР. В МИД Азербайджана уточнили, что имеют в виду выступление Жириновского от 30 июля. 

Азербайджанцы сочли, что политик повел себя не по-дружески, неэтично, провокационно и безответственно, что вредит стратегическим отношениям двух стран. 

Как отмечает "МК", вероятно, речь идет о программе на "Радио КП". В эфире Жириновский заявил, что РФ должна вернуться на свою зону влияния – Южный Кавказ, контролируя отношения между Арменией и Азербайджаном ради мира. Также политик отметил, что если США захотят, то президента Азербайджана Ильхама Алиева уберут за две недели, но спасти ситуацию сможет лишь Россия. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость287703
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Если бы это сказали в Турции, то азербайджанцы промолчали бы, он теперь там хозяин.
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