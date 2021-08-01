Получивший ноту протеста Жириновский резко ответил Баку

Получивший ноту протеста Жириновский резко ответил Баку
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик обвинил азербайджанских чиновников в том, что они "плохо соображают"

Накануне временно поверенного в делах российского посольства вызвали на ковер в МИД Азербайджана. Всему виной высказывания Владимира Жириновского. В итоге дипломату вручили ноту протеста, но даже это не заставило лидера ЛДПР замолчать. 

Владимир Вольфович, комментируя выдвинутую ноту, напомнил, что и американского президента Джо Байдена дураком называют, а экс-главу Штатов и вовсе "замордовали". Но при этом никто не протестует. 

"А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще нам всем надо замолчать и хвалить их, какие они хорошие, живут за счет русского народа?"

– возмутился Жириновский. 

Парламентарий также признался, что считает Ильхама Алиева мудрым президентом, но отметил, что его отец, Гейдар Алиев, был лучше. Жириновский поспешил указать на то, что чиновники Азербайджана, похоже, "плохо соображают" и ничего не знают о свободе слова, раз позволяют себе направлять ноты протеста. 

Напомним, что 30 июля глава ЛДПР заявил, что России следовало бы вернуться на свою зону влияния. Речь шла о Южном Кавказе. Владимир Вольфович предложил Москве взять под контроль отношения Еревана и Баку, чтобы наконец восстановить мир в регионе. 

Также Жириновский позволил себе высказывание, касающееся действующего лидера Азербайджана. Депутат уверен, что Алиева могут убрать США. И займет это минимум времени – около 2 недель. Спасти положение дел сможет только Россия, уверен Владимир Вольфович. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость287968
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Гость280121
русская свинья в своём репертуаре....
Вообще-то его отец адвокат, а мать украинка.
крым наш
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Гость петя
Абортированное детище спецслужб,Жидриновский Блядимир Вульвавич,прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами от имени русского народа уже давно просится в утилизацию!
А ты куда просишься?
Гость280121
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русская свинья в своём репертуаре....
Retkovac
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Гость281122
Если Жириновский хорошо соображает, почему его не изберут президентом России.
"Одна ласточка не делает весну", чтобы немедленно избрать ее президентом. Поскольку я не живу в "близком" возможно, я "получаю неправильный" образ.
Что на самом деле было неправильно заявлено присяжным?
Гость петя
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Абортированное детище спецслужб,Жидриновский Блядимир Вульвавич,прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами от имени русского народа уже давно просится в утилизацию!
Гостъ
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Вольфыч, заставь этих чур арбузных тебе труселя простирнуть, все какие есть. <цензура> не фуй! Ну кирзачи то сам сполоснешь. Унижать то уж не надо!
Гость281122
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Если Жириновский хорошо соображает, почему его не изберут президентом России.
Гость281873
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Ни те, ни другие нам не друзья и никогда не будут. Одни захватили все рынки, а другие - Краснодарский, Ставропольский края и Ростовскую область, да и в самой столице бесчинствуют, ненавидя и презирая всех, кроме себя, а правительство думает, как их развести, чтобы не дрались. Когда о нашем народе думать начнут, а не делать из него геополитический субъект ? У русских тоже есть дети, которых надо растить и воспитывать, а не быть прокладкой между враждующими этносами. В итоге начинают убивать и обвинять нас самих.
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