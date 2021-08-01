Политик обвинил азербайджанских чиновников в том, что они "плохо соображают"

Накануне временно поверенного в делах российского посольства вызвали на ковер в МИД Азербайджана. Всему виной высказывания Владимира Жириновского. В итоге дипломату вручили ноту протеста, но даже это не заставило лидера ЛДПР замолчать.

Владимир Вольфович, комментируя выдвинутую ноту, напомнил, что и американского президента Джо Байдена дураком называют, а экс-главу Штатов и вовсе "замордовали". Но при этом никто не протестует.

"А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще нам всем надо замолчать и хвалить их, какие они хорошие, живут за счет русского народа?"

– возмутился Жириновский.

Парламентарий также признался, что считает Ильхама Алиева мудрым президентом, но отметил, что его отец, Гейдар Алиев, был лучше. Жириновский поспешил указать на то, что чиновники Азербайджана, похоже, "плохо соображают" и ничего не знают о свободе слова, раз позволяют себе направлять ноты протеста.

Напомним, что 30 июля глава ЛДПР заявил, что России следовало бы вернуться на свою зону влияния. Речь шла о Южном Кавказе. Владимир Вольфович предложил Москве взять под контроль отношения Еревана и Баку, чтобы наконец восстановить мир в регионе.

Также Жириновский позволил себе высказывание, касающееся действующего лидера Азербайджана. Депутат уверен, что Алиева могут убрать США. И займет это минимум времени – около 2 недель. Спасти положение дел сможет только Россия, уверен Владимир Вольфович.