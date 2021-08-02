Киев мог бы получить особый статус партнера Вашингтона

На Украине наконец начали понимать, что Киев не в состоянии повлиять на вопрос "Северного потока – 2". Однако это не должно останавливать украинцев от борьбы – нужно просто требовать у США каких-то привилегий. Так считает украинский политолог Тарас Семенюк.

Эксперт на телеканале "Украина 24" заявил, что ситуацию с газопроводом уже не изменить. Поэтому, полагает он, Киев должен требовать от Вашингтона статуса союзника вне НАТО. Политолог утверждает, что это лучшая компенсация в данной ситуации.

Семенюк уверен, что на грядущей 30 августа встречи в Белом доме президент Незалежной Владимир Зеленский обязан заговорить про это с американским коллегой Джо Байденом.

Политолог добавил, что решить этот вопрос быстро не получится, но дать старт этому процессу Зеленский вполне может. Также Семенюк не исключил, что подобный вопрос сейчас проговаривается в ходе подготовки лидера украинцев к визиту в США.

Политолог отметил, что украинская ГТС уже отжила свое. Также, по его мнению, Незалежная столкнется с проблемами национальной безопасности после ввода в эксплуатацию "СП-2".

Ранее Украине указали на проблему страшнее "Северного потока – 2". Киев может лишиться больших денег из-за польско-норвежского газопровода Baltic Pipe.