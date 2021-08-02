Брюссель мстит Вильнюсу за ситуацию с мигрантами – эксперт

Брюссель мстит Вильнюсу за ситуацию с мигрантами – эксперт
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь

Разрушив нормальные отношения с Белоруссией, Литва оказалась в тупике, выйти из которого без финансовых и политических потерь уже не сможет. К такому мнению склоняются эксперты, оценивая миграционный кризис в республике.

Маленькая Литва не справляется с тысячами нелегальных беженцев, которые проникают на ее территорию, чтобы затем обосноваться в Евросоюзе. Вильнюс рассчитывает, что партнеры по ЕС не только окажут ему помощь по охране границы и содержанию мигрантов, но и заберут к себе большую часть нелегалов. Однако Брюссель не торопится этого делать, наказывая Литву за ее поведение в прошлом.

Во-первых, во время крупнейшего миграционного кризиса, с которым Европа столкнулась в 2015 году, Вильнюс, как и Рига с Таллином, постарались дистанцироваться от ЕС, отказываясь разделить бремя содержания миграционных лагерей. Во-вторых, власти Литвы не мешали своим гражданам массово ехать в Западную Европу вроде бы на заработки, а потом оставаться там, демпингуя на рынке и лишая местное население рабочих мест.

Но в итоге Литва, Эстония и Латвия с толкнулись с тем, что трудоспособные активные жители покинули Прибалтику. Теперь республики не способны даже защитить свои границы от нелегалов. А рассорившись с Минском, Вильнюс лишился поддержки с белорусской стороны. Теперь Литве надо или идти на поклон к Александру Лукашенко, чтобы он распорядился вновь поставить прочный заслон на границе, или вымаливать преференции у западных партнеров, уступая им по всем пунктам.

"У Вильнюса нет хороших ходов в этой партии – есть плохие и очень плохие. Надо выбирать между внутриполитическим разладом, безопасностью и напряжением с ЕС и НАТО, которые не горят желанием помогать",

– констатирует политолог, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей. Еще вариант – попросить о помощи Россию, но с ней власти Прибалтики тоже постарались испортить отношения, поэтому просьба о поддержке будет выглядеть политическим провалом. Тем временем беженцев в Литве становится все больше, и уже они диктуют свои требования местным властям. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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