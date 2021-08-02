"Играет в Меркель": Зеленский заявился в киевский супермаркет купить вина

"Играет в Меркель": Зеленский заявился в киевский супермаркет купить вина
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главу государства обвинили в неудачной попытке пиара

Президент Украины Владимир Зеленский стал объектом насмешек со стороны местных жителей после того, как появился в столичном супермаркете в сопровождении охраны. 

Так, одним из первых в социальных сетях на нестандартную ситуацию отреагировал киевлянин Константин Левошко, в нецензурных выражениях описавший появление президента страны. Мужчина сообщил, что многие не узнали лидера – тот скромно пришел в магазин вместе с сыном.

Однако некоторые все же узнали главу государства, который был в медицинской маске: один из посетителей сделал селфи с Зеленским, которого сопровождала охрана. При этом телохранители, пишет Левошко на своей странице в "Фейсбук", испытывали неловкость. Мужчина также рассказал, что в пакете у президента было три бутылки вина.

"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет", – прокомментировал житель Киева визит Зеленского, стоящего у кассы с продуктами.

Отреагировал в своем "Телеграм" на появление президента страны и украинский журналист Юрий Ткачев. По мнению одесского обозревателя, Зеленский окончательно превратился в своего предшественника Петра Порошенко. Ситуация, на взгляд журналиста, довольно печальная: главе государства приходится пиариться столь сомнительным образом.

"Пора Зеленского похитить и вернуть этого аххента МИ-6. Пусть расхлебывают", "Играет в "Ангелу Меркель", "Десятки лет удачно маскировался под человека", "Позер, блин. Как был актером, так и стал Порошенко", – пишут в комментариях пользователи "орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Ранее политолог Станислав Белковский заявил, что действующий украинский лидер решил воспользоваться образом Владимира Путина, чтобы добиться народной популярности. По мнению эксперта, глава Незалежной расчищает себе дорогу для второго президентского срока, стремясь нарастить поддержку народа – для этого он берет за основу биографию российского лидера.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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