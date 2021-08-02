В Конгрессе США представили доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

В Конгрессе США представили доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
Фото: Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
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Американцы настаивают, что в пандемии виноват Китай

Сенаторы-республиканцы требуют от Белого дома решительных шагов по привлечению Китая к ответственности за гибель 4,2 миллионов человек по всему миру от коронавируса. Они настаивают, что COVID-19 был создан в лаборатории в китайском Ухане, и Пекин должен заплатить за его утечку.

Американские сенаторы от Республиканской партии провели собственное расследование и представили отчет, в котором утверждается, что эпидемия новой коронавирусной инфекции началась не с продуктового рынка в Ухане, а с лаборатории.

"Все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии",

– приводит издание Hill мнение американцев.

В отчете не утверждается, что распространение вируса было запланированной акцией правительства или военных КНР. Но отмечается, что в Ухане шли исследования по повышению заразности вируса, при этом не была обеспечена безопасность работ. В частности, в соседних помещениях шел ремонт и была нарушена система очистки воздуха. Более того, есть данные, что заболевания COVID-19 начались за несколько месяцев до того, как Пекин официально объявил о начале эпидемии, то есть сначала проблему скрывали.

Несмотря на то, что расследование опирается на информацию в интернете и косвенные доказательства, республиканцы настаивают, что Конгресс США должен принять закон, позволяющий потребовать от Китая компенсацию за пандемию. При этом они критикуют администрацию Джо Байдена за то, что она отложила решение этого вопроса до сентября и ведет расследование в сотрудничестве с КНР и ВОЗ: по мнению республиканцев, такой отчет не будет честным.

Ранее стало известно, что в американских базах данных исчезли сведения о геноме первого коронавируса.

Источник: The Hill
Николай ВИКТОРОВ

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