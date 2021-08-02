Россия победила США с помощью Германии – Bloomberg

Россия победила США с помощью Германии – Bloomberg
Фото: Mara Brandl/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
"Северный поток-2" будет работать даже в ущерб Украине и ее союзникам

Германия подарила России серьезное преимущество на мировой арене, отказавшись перекрыть вентиль "Северного потока-2". Теперь у Кремля есть геополитическое оружие, против которого Вашингтону нечего выставить.

По данным Bloomberg, президент США Джо Байден пытался уговорить канцлера ФРГ Ангелу Меркель на жесткий ответ России в случае, если Украина пострадает от введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". В итоге Меркель пообещала, что Берлин примет ответные шаги "на национальном уровне". Однако от поддержки российского проекта в целом не отказалась.

"Нежелание Берлина сделать последний шаг и закрыть вентили является потенциальной победой для президента России и ударом по Белому дому",

– делают вывод аналитики Bloomberg. Они полагают, что ФРГ продолжит пользоваться поставками топлива по спорному газопроводу, даже если РФ будет использовать "СП-2" в качестве рычага политического давления.

При этом позиция немецких властей в отношении "Северного потока-2" не изменится и после отставки Меркель, пишет URA.RU со ссылкой на западное издание.

Ранее кандидат на должность канцлера ФРГ Армин Лашет сделал грозное заявление в адрес России, но получил гневную отповедь соотечественников. При этом немецкие специалисты рекомендуют Киеву не зацикливаться на "Северном потоке-2", а внимательнее посмотреть по сторонам, чтобы не пропустить более серьезную угрозу. 

Источник: Блумберг
Николай ВИКТОРОВ

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