Решение принял президент страны

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назначен на должность главы правительства республики. Об этом стало известно сегодня, 2 августа.

Согласно приведенным данным, Пашинян назначен на указанную должность в соответствии с указом президента страны Армена Саркисяна, о чем сообщили в пресс-службе главы государства.

Таким образом, Пашинян получил должность премьера в первый день заседания нового парламента республики. В президентском указе отмечается, что решение принято на основе положений конституции.