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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назначен на должность главы правительства республики. Об этом стало известно сегодня, 2 августа.
Согласно приведенным данным, Пашинян назначен на указанную должность в соответствии с указом президента страны Армена Саркисяна, о чем сообщили в пресс-службе главы государства.
Таким образом, Пашинян получил должность премьера в первый день заседания нового парламента республики. В президентском указе отмечается, что решение принято на основе положений конституции.
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