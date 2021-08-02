Пашиняна назначили премьером Армении

Решение принял президент страны

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назначен на должность главы правительства республики. Об этом стало известно сегодня, 2 августа.

Согласно приведенным данным, Пашинян назначен на указанную должность в соответствии с указом президента страны Армена Саркисяна, о чем сообщили в пресс-службе главы государства.

Таким образом, Пашинян получил должность премьера в первый день заседания нового парламента республики. В президентском указе отмечается, что решение принято на основе положений конституции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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