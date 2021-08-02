FAZ: Критики проекта "Северный поток - 2" занимались лицемерием

Немецкие журналисты считают, что большинство зарубежных политиков "сидели в стеклянном доме"

Развернутая против "Северного потока – 2" кампания была отчасти чистым лицемерием, пишет немецкая Die Zeit. По мнению издания, остановка строительства газопровода еще больше усугубила бы и без того натянутые отношения с Россией.



Die Zeit сообщает, что, как и многие другие немецкие издания, а также политики, Frankfurter Allgemeine Zeitung скептически или даже крайне отрицательно относилась к проекту магистрального газопровода "Северный поток – 2". Однако сейчас газета публикует ранее неизвестные факты, из которых следует, что большинство зарубежных критиков, которые занимались чтением "нотаций", сидели в "стеклянном доме". Более того, обозреватель FAZ Тобиас Пиллер назвал критиков проекта Nord Stream 2 "лицемерами".

"Я пойду еще дальше: по большей части, развернутая против проекта "Северный поток – 2" кампания была чистым лицемерием. Это относится к противникам проекта в США – Дональду Трампу, а затем и его преемнику Джо Байдену, английскому премьеру Борису Джонсону, а также Эммануэлю Макрону, который некоторое время был скептиком (проекта – Прим. ред.). Всех этих политиков объединяет одно – нефтегазовые концерны в их собственных странах глубоко вовлечены в российский нефтегазовый бизнес",

– пишет FAZ, приводя следующие факты:

Великобритания. Поскольку ее собственные запасы в Северном море иссякают, она закупает газ, а также нефть в России. Кроме того, британской нефтегазовой компании BP принадлежат 19,75% акций российской нефтегазовой компании "Роснефть", крупнейшим акционером которой является российское государство с долей 40,4%.

Франция. Нефтяная компания Total (доля государственного участия 30,6%) является партнером РФ в различных инвестиционных проектах в Арктике. Кроме того, она участвует в разработке месторождений природного газа и строительстве заводов по сжижению газа, который, в свою очередь, будет транспортироваться танкерами на запад. Для компании Total "Северный поток – 2" (в котором также участвует французская Engie) – это в первую очередь назойливый конкурент.





Соединенные Штаты Америки. Exxon Mobil владеет правами на разведку в северной части Тихого океана у российского острова Сахалин и управляет консорциумом по разведке нефти и природного газа; ожидаемые доходы будут поделены с правительством Российской Федерации. Кроме того, США сами импортируют большие объемы российской нефти; в прошлом году Соединенные Штаты импортировали из России в среднем 538 тыс. баррелей нефти в день, что больше, чем когда-либо прежде, и больше, чем 522 тыс. баррелей в день из Саудовской Аравии.