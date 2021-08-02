В Москве началась регистрация на онлайн-выборы в Госдуму

Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
В Москве стартовала регистрация на электронное голосование – 2021. Желающие сделать выбор дистанционно могут сообщить об этом на специальном сервисе в период со 2 августа по 13 сентября. Само онлайн-голосование состоится как и на традиционных избирательных участках с 17 по 19 сентября 2021 года.
Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) могут россияне старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и имеющие полную учетную запись на портале Мосуслуг mos.ru. Проверить статус учетки можно заранее в личном кабинете.
Москвичи, подтвердившие свое желание участвовать в ДЭГ, смогут получить цифровой бюллетень с 8:00 мск 17 сентября в личном кабинете на mos.ru. Перед загрузкой бюллетеня придет СМС с цифровым кодом. Его нужно ввести в специальное поле, и бюллетень откроется.
Жители Москвы смогут в онлайн-режиме выбрать не только депутатов Госдумы VIII созыва, но и принять участие в довыборах депутатов Московской городской Думы от районов Академический и Новогиреево, а также выборах муниципальных депутатов района Щукино.
Ранее столичный избирком протестировал систему дистанционного электронного голосования. По оценке специалистов, система успешно справилась с существенными нагрузками. В том числе без сбоев отработала функция отложенного выбора, предоставляющая избирателю возможность отозвать свой электронный бюллетень и проголосовать позже.
Киев мог бы получить особый статус партнера Вашингтона
Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь