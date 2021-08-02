МИД осудил США за громкие слова о "провокациях" в Черном море

МИД осудил США за громкие слова о "провокациях" в Черном море
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ведомстве заявили, что Белый дом пытается переложить на Кремль ответственность за напряженность в регионе

Недавнее заявление командующего военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африки Роберта Берка довольно опасно и является попыткой переложить ответственность за разжигание конфликта в черноморском регионе. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Не так давно Берк заявил, что российская сторона "провоцирует" Соединенные Штаты на первый шаг в виде атаки, отметив, что США не собираются этого делать при отсутствии подобных действий со стороны РФ. Однако, уточнил адмирал, всякая ситуация возможна, и американцы не собираются терпеть "удар в челюсть".

По словам Грушко, заявление американского военнослужащего крайне опасно и является неприкрытой угрозой применения силы в адрес российской стороны.

"Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую", – заявил замминистра иностранных дел РФ.

Представитель ведомства также подчеркнул, что в черноморском регионе напряженность продолжает расти, так как Штаты наращивают свое присутствие у российских рубежей.

"Где Черное море и где США?" – задал Грушко риторический вопрос.

Он также отметил, что восстановление профессиональных контактов в военной сфере между государствами позволит снизить напряженность.

Как пишет "Общественная служба новостей", Берк ранее заявил, что командиры боевых кораблей получили право на атаку российских судов и самолетов, полагаясь на свое усмотрение по ситуации.

Ранее американский обозреватель Питер Сучиу заявил, что "наглеющие" ВКС России участили маневры в Черном море, как и на территории Берингова пролива. По мнению западного журналиста, Россия проводит враждебные действия в ходе своих военных маневров и представляет для Штатов угрозу, сравнимую с СССР в годы холодной войны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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