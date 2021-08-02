К развалу Советского Союза привело предательство во властных кругах и общества в целом

Перестройка, которую инициировал первый президент СССР Михаил Горбачев, была вызвана исторической необходимостью и была направлена на пользу советским гражданам. Но противники процесса вступили в сговор и развалили страну. Об этом заявил Михаил Горбачев в своей аналитической статье.

По оценке последнего руководителя СССР, перестройка была назревшим "гуманистическим проектом". Ставка делалась на людей, которые, получив свободу, начнут энергично развивать страну. При этом не все получалось гладко. В частности, своим "стратегическим просчетом" Горбачев считает отказ от реформы цен в середине 1980х годов на фоне падения нефтяных доходов СССР.

Однако главной причиной развала Союза он считает предательство ближайшего окружения и безмолвие народа. Так, попытку госпереворота в августе 1991 г. и "декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии" Горбачев оценивает как "фатальный удар" для перестройки, передает "Интерфакс".

По его мнению, "авантюра" лидеров трех республик имела целью просто "убрать Горбачева". Поэтому и был подписан договор в Беловежской пуще, который не имел правовых оснований.

"Меня больше всего потрясло безразличие общественного мнения, не осудившего развал Союза. Люди не понимали, что теряют страну",

– приводит URA.RU выдержку из статьи экс-президента.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук отказался нести ответственность за развал СССР, пояснив, что к моменту подписания Беловежского соглашения Союз было уже не спасти из-за многочисленных ошибок Москвы. При этом старые американские политики признают, что США и НАТО осознанно пошли на обман советского руководства, воспользовавшись доверчивостью Горбачева. В итоге нынешние россияне вынуждены расплачиваться за ошибки прежних властей.