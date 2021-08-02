Поездка Зеленского к Байдену лишена смысла – эксперт НАТО

Поездка Зеленского к Байдену лишена смысла – эксперт НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не имеет никакого смысла. В этом убежден бывший представитель НАТО в РФ, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Он обратил внимание, что поездка лидера Незалежной согласована на самый конец августа. В это время Конгресс США на каникулах, поэтому Зеленский сможет провести переговоры только с представителями Белого дома и самим Джо Байденом. Но Байден ничего не решает самостоятельно, поэтому встреча с ним лицом к лицу ничего не даст, даже если Зеленский сможет взять жесткий тон.

"Зеленский может хоть морду Байдену набить, но что толку? Что он привезет со встречи? Что, "Северный поток-2" закроют? Повысят военную помощь Украины или санкции против России введут?",

– иронизирует Табах в эфире передачи Politeka Online на ютуб-канале.

Экс-представитель НАТО сравнил Байдена с бывшим генсеком СССР Леонидом Брежневым, пояснив, что он также не воспринимает информацию, поэтому с ним бесполезно разговаривать.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что глава нации намерен "жестко" отстаивать в Белом доме интересы Украины. Однако позже в Киеве смягчили формулировки, заявив, что Зеленский настроен на разговор равноправных партнеров. 

Ожидается, что Байден примет Зеленского 30 августа. Дату уже отодвигали несколько раз.

Источник: YouTube
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость286303
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Ну хоть на рояле байдену сыграет
Гость287749
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М-да остохренела эта хохляндия воглаве со своим клоуном уже и в Америке.
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