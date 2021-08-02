Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не имеет никакого смысла. В этом убежден бывший представитель НАТО в РФ, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
Он обратил внимание, что поездка лидера Незалежной согласована на самый конец августа. В это время Конгресс США на каникулах, поэтому Зеленский сможет провести переговоры только с представителями Белого дома и самим Джо Байденом. Но Байден ничего не решает самостоятельно, поэтому встреча с ним лицом к лицу ничего не даст, даже если Зеленский сможет взять жесткий тон.
"Зеленский может хоть морду Байдену набить, но что толку? Что он привезет со встречи? Что, "Северный поток-2" закроют? Повысят военную помощь Украины или санкции против России введут?",
– иронизирует Табах в эфире передачи Politeka Online на ютуб-канале.
Экс-представитель НАТО сравнил Байдена с бывшим генсеком СССР Леонидом Брежневым, пояснив, что он также не воспринимает информацию, поэтому с ним бесполезно разговаривать.
Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что глава нации намерен "жестко" отстаивать в Белом доме интересы Украины. Однако позже в Киеве смягчили формулировки, заявив, что Зеленский настроен на разговор равноправных партнеров.
Ожидается, что Байден примет Зеленского 30 августа. Дату уже отодвигали несколько раз.
Немецкие журналисты считают, что большинство зарубежных политиков "сидели в стеклянном доме"
Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь