Киев не добьется от Белого дома ничего сверх существующих договоренностей

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не имеет никакого смысла. В этом убежден бывший представитель НАТО в РФ, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

Он обратил внимание, что поездка лидера Незалежной согласована на самый конец августа. В это время Конгресс США на каникулах, поэтому Зеленский сможет провести переговоры только с представителями Белого дома и самим Джо Байденом. Но Байден ничего не решает самостоятельно, поэтому встреча с ним лицом к лицу ничего не даст, даже если Зеленский сможет взять жесткий тон.

"Зеленский может хоть морду Байдену набить, но что толку? Что он привезет со встречи? Что, "Северный поток-2" закроют? Повысят военную помощь Украины или санкции против России введут?",

– иронизирует Табах в эфире передачи Politeka Online на ютуб-канале.

Экс-представитель НАТО сравнил Байдена с бывшим генсеком СССР Леонидом Брежневым, пояснив, что он также не воспринимает информацию, поэтому с ним бесполезно разговаривать.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что глава нации намерен "жестко" отстаивать в Белом доме интересы Украины. Однако позже в Киеве смягчили формулировки, заявив, что Зеленский настроен на разговор равноправных партнеров.

Ожидается, что Байден примет Зеленского 30 августа. Дату уже отодвигали несколько раз.