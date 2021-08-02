Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
Польша не собирается закрывать вопрос о репарациях от Германии за ущерб, понесенный страной в годы Второй мировой. Такое заявление сделал накануне замглавы МИД страны Павел Яблоньский.
Некоторое время назад Варшава подняла вопрос о выплате репараций со стороны Берлина, учредив спецкомиссию в парламенте для подсчета компенсаций. Немецкие власти же заявляли, что не собираются производить дальнейшие выплаты, считая, что крупные суммы уже выплачены. ФРГ также напомнила соседям о том, что Варшава официально отказалась от репараций в 1953 году.
"Ничего такого никогда не было", – высказался Яблоньский.
Польский чиновник уверен, ряд политиков в Германии пытаются представить этот вопрос "закрытым", а однако тема еще остается актуальной, передает "Свободная Пресса".
Немецкие журналисты считают, что большинство зарубежных политиков "сидели в стеклянном доме"
Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь