Варшава считает, что вопрос не закрыт

Польша не собирается закрывать вопрос о репарациях от Германии за ущерб, понесенный страной в годы Второй мировой. Такое заявление сделал накануне замглавы МИД страны Павел Яблоньский.

Некоторое время назад Варшава подняла вопрос о выплате репараций со стороны Берлина, учредив спецкомиссию в парламенте для подсчета компенсаций. Немецкие власти же заявляли, что не собираются производить дальнейшие выплаты, считая, что крупные суммы уже выплачены. ФРГ также напомнила соседям о том, что Варшава официально отказалась от репараций в 1953 году.

"Ничего такого никогда не было", – высказался Яблоньский.



Польский чиновник уверен, ряд политиков в Германии пытаются представить этот вопрос "закрытым", а однако тема еще остается актуальной, передает "Свободная Пресса".