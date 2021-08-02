Польша потребовала от Германии новых репараций за ущерб в годы Второй мировой войны

Варшава считает, что вопрос не закрыт

Польша не собирается закрывать вопрос о репарациях от Германии за ущерб, понесенный страной в годы Второй мировой. Такое заявление сделал накануне замглавы МИД страны Павел Яблоньский.

Некоторое время назад Варшава подняла вопрос о выплате репараций со стороны Берлина, учредив спецкомиссию в парламенте для подсчета компенсаций. Немецкие власти же заявляли, что не собираются производить дальнейшие выплаты, считая, что крупные суммы уже выплачены. ФРГ также напомнила соседям о том, что Варшава официально отказалась от репараций в 1953 году.

"Ничего такого никогда не было", – высказался Яблоньский.

Польский чиновник уверен, ряд политиков в Германии пытаются представить этот вопрос "закрытым", а однако тема еще остается актуальной, передает "Свободная Пресса".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

FAZ: Критики проекта "Северный поток - 2" занимались лицемерием

Немецкие журналисты считают, что большинство зарубежных политиков "сидели в стеклянном доме"

Брюссель мстит Вильнюсу за ситуацию с мигрантами – эксперт

Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей