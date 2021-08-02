США могут дать Украине особый статус – эксперт

США могут дать Украине особый статус – эксперт
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Инициативы Незалежной на внешнеполитической арене уже не рассматривают всерьез

Желание Киева получить от Вашингтона некий статус "основного союзника вне НАТО" вполне реализуемо: властям Украины хватит наглости этого потребовать, а президенту США – старческой нестабильности на это согласиться. К такому мнению склоняется политолог, руководитель Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Ранее на Украине заявили, что президент Владимир Зеленский должен потребовать во время встречи с Джо Байденом присвоения Киеву особого статуса в качестве компенсации за реализацию проекта "Северный поток-2".

"Украина и так управляемая Америкой территория, как Пуэрто-Рико или Маршалловы острова. В принципе, Байден может дать Украине все, что угодно, включая статус специального штата в составе Соединенных Штатов",

– отметил Сатановский в комментарии "МК". При этом он дал понять, что не может всерьез обсуждать последние внешнеполитические инициативы украинских властей – это прерогатива не политолога, а, скорее, психиатра.

Переговоры Зеленского с Байденом намечены на 30 августа. Накануне экс-представитель НАТО высказал мнение, что эта поездка ничего не даст главе Незалежной – и объяснил, почему.

Источник: МК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Настоящий ОДЕССИТ
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Но сначала попросят отдать чужие территории, а уж потом пошлют остаток хохлоебов в схроны вблизи Чернобыля.
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