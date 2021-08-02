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Решение о досрочной отправке домой легкоатлетки Кристины Тимановской с Олимпийских игр-2020 в Токио принимал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое мнение высказал политолог Валерий Карбалевич в комментарии для телеканала "360".
По его словам, на данный момент времени любое публичное выступление против начальства в Республике воспринимается как измена родине. В стране сложилась такая ситуация, что все граждане, "как солдаты", должны выполнять указания сверху, утверждает покинувший в июле Белоруссию журналист американского "Радио Свобода*", внесенного в РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов.
"Если человек стал протестовать, то это рассматривается как измена, и тут же ее отправили домой. <…> Никто не скрывал, что это решение Лукашенко", – заявил Карбалевич.
С точки зрения политолога, в Минске ситуацию с Тимановской могут трактовать как очередной заговор Запада, однако это чисто белорусская ситуация.
Напомним, в Токио разразился очередной скандал, на этот раз не связанный с Россией и с обвинениями в якобы нарушениях нашими олимпиониками антидопинговых правил.
Накануне сообщалось, что Тимановскую насильно планировалось вывезти в Белоруссию из олимпийской деревни. Причиной тому якобы стал пост в сторис "Инстаграм" атлетки о том, что белорусские спортивные функционеры "облажались" после того, как в оперативном порядке включили ее в состав команды на эстафету 4х400 метров. Между тем, до этого она никогда не выступала в данном виде соревнований – девушка специализируется только в беге на короткие дистанции.
В результате Тимановская записала видеообращение к МОК с просьбой о помощи. Позже стало известно, что спортсменка будет просить политубежища в Европе. Предоставить его уже выразила желание Польша. Варшава уже оформила ей польскую гуманитарную визу.
В свою очередь,
в официальном заявлении НОК Белоруссии решение исключить свою атлетку из сборной
связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской. С критикой в ее адрес также выступили и белорусские спортсмены.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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даже моск лукашенко вылизал до самых закоулков - зачот
такие же боты необразованные строчать для чепушил всякую билеберду
А всё очень просто, на чужбине (кусЯть хочется) так просто денежку не дают . Сделай гадость в сторону Лукашенко- Беларуссии, получи пайку...
И дистанцию 400 м на эстафете она вполне хорошо пробежала бы.
Но скандал похоже был задуман задолго до этого. Она последние годы выступала за змагаров, но ей это прощали, даже поехала на Олимпиаду.