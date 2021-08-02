Решение по Тимановской принималось с подачи лично Лукашенко - эксперт

Решение по Тимановской принималось с подачи лично Лукашенко - эксперт
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Сбежавший из страны политолог считает, что в стране стало опасно критиковать свое начальство

Решение о досрочной отправке домой легкоатлетки Кристины Тимановской с Олимпийских игр-2020 в Токио принимал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое мнение высказал политолог Валерий Карбалевич в комментарии для телеканала "360".

По его словам, на данный момент времени любое публичное выступление против начальства в Республике воспринимается как измена родине. В стране сложилась такая ситуация, что все граждане, "как солдаты", должны выполнять указания сверху, утверждает покинувший в июле Белоруссию журналист американского "Радио Свобода*", внесенного в РФ в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

"Если человек стал протестовать, то это рассматривается как измена, и тут же ее отправили домой. <…> Никто не скрывал, что это решение Лукашенко", – заявил Карбалевич.

С точки зрения политолога, в Минске ситуацию с Тимановской могут трактовать как очередной заговор Запада, однако это чисто белорусская ситуация.

Напомним, в Токио разразился очередной скандал, на этот раз не связанный с Россией и с обвинениями в якобы нарушениях нашими олимпиониками антидопинговых правил.

Накануне сообщалось, что Тимановскую насильно планировалось вывезти в Белоруссию из олимпийской деревни. Причиной тому якобы стал пост в сторис "Инстаграм" атлетки о том, что белорусские спортивные функционеры "облажались" после того, как в оперативном порядке включили ее в состав команды на эстафету 4х400 метров. Между тем, до этого она никогда не выступала в данном виде соревнований – девушка специализируется только в беге на короткие дистанции.

В результате Тимановская записала видеообращение к МОК с просьбой о помощи. Позже стало известно, что спортсменка будет просить политубежища в Европе. Предоставить его уже выразила желание Польша. Варшава уже оформила ей польскую гуманитарную визу.

В свою очередь, в официальном заявлении НОК Белоруссии решение исключить свою атлетку из сборной связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской. С критикой в ее адрес также выступили и белорусские спортсмены.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость282073
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ГостьБелорус
Мало лизнул. Тебе не зачтется. До политологов тебе, как до Луны. Не понимаешь, что такое информационное пространство. Реальная инфа на нормальных белорусских сайтах и аналитических ТК. Умные знают их названия. Тебе ни к чему. Что думает Лукашенко все знают. Сидеть на троне до конца жизни.
профессор в вылизывании?
даже моск лукашенко вылизал до самых закоулков - зачот
ГостьБелорус
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Гость280741
Блин , меня удивляют такие политологи . как Болтунец, Карбалевич, сбегут из Беларуссии, НО всё знают, что творится на Родине, что думает Лукашенко, что где и по чём. ПРямо таки у них просыпается дар Ванги(болгарской предсказельницы).
А всё очень просто, на чужбине (кусЯть хочется) так просто денежку не дают . Сделай гадость в сторону Лукашенко- Беларуссии, получи пайку...
Мало лизнул. Тебе не зачтется. До политологов тебе, как до Луны. Не понимаешь, что такое информационное пространство. Реальная инфа на нормальных белорусских сайтах и аналитических ТК. Умные знают их названия. Тебе ни к чему. Что думает Лукашенко все знают. Сидеть на троне до конца жизни.
Гость282073
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ГостьРР
Ты в спорте ноль. Зайди на спортивные сайты. Там тренеры все объяснили. В легкой атлетике узкая специализация. Те, кто бегает 100 и 200 метров НИКОГДА не бегают другие дистанции.
какие тренеры?
такие же боты необразованные строчать для чепушил всякую билеберду
ГостьВЧК
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Гость281437
Она хорошо тренеровалась на спринтерскую дистанцию 200 м.
И дистанцию 400 м на эстафете она вполне хорошо пробежала бы.
Но скандал похоже был задуман задолго до этого. Она последние годы выступала за змагаров, но ей это прощали, даже поехала на Олимпиаду.
Почитай тренеров. Ничего не понимаешь в спорте. Тебе в голову забили гвоздь "змагары". Мозги травмированы. Спортсмены пашут на результат, а ты про змагаров. Дура прикорытная.
ГостьРР
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Мразь на мрази...
Дураку из ЦПШ (церк-приходск.школы) ясно что пробежать 400 м это пробежать не 4000 метров. И есть спринтерские дистанции и стайерские. В пределах любой из них соответствующий бегун может и должен бежать без напряга. Ели он конечно не продажная шкура...
Ты в спорте ноль. Зайди на спортивные сайты. Там тренеры все объяснили. В легкой атлетике узкая специализация. Те, кто бегает 100 и 200 метров НИКОГДА не бегают другие дистанции.
Гость282410
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Гость280741
Блин , меня удивляют такие политологи . как Болтунец, Карбалевич, сбегут из Беларуссии, НО всё знают, что творится на Родине, что думает Лукашенко, что где и по чём. ПРямо таки у них просыпается дар Ванги(болгарской предсказельницы).
А всё очень просто, на чужбине (кусЯть хочется) так просто денежку не дают . Сделай гадость в сторону Лукашенко- Беларуссии, получи пайку...
Можно иначе, но тогда надо пахать. А эти только языком и умеют…
Возьми билет в одну сторону. В другую не понадобится.
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ГостьРР
Ты про психиатра, который угрожал Тимановской, что видел много убийц в своей психбольнице и много всего другого? И тех, кто насильно хотел отправить ее в тюрьму. Много белорусских спортсменов побывало в тюрьмах за то, что осудили насилие над людьми. Многим пришлось уехать. Белорусы хорошо знают кто мрази. Завалили команду на Олимпиаде. Старые пни по 60 лет трясутся за свои задницы, а не за спортсменов и результаты.
Рассказывала она байки все свои - по пиндосовской методичке. Слово в слово. И про тюрьмы и про каторги. Да ты тоже сам методичками не брезгуешь. Точно такое писали и про Хусейна и про Каддафи, и про Януковича тоже. А сейчас там наступил полный порядок - съездий, убедись, если живым вернёшься...
Гость ведьма
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А что такого криминального,если она была против Лукашенко,--каждый имеет право на свое мнение. Но толькот не в Беларуси,здесь рано или поздно власть отомстит всем,кто ее не поддерживает.Вот и сейчас спровоцировали скандал на ровном месте,заставляя делать человека то,на что она не подписывалась.Это у власти хорошо получается....
Гость280741
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Блин , меня удивляют такие политологи . как Болтунец, Карбалевич, сбегут из Беларуссии, НО всё знают, что творится на Родине, что думает Лукашенко, что где и по чём. ПРямо таки у них просыпается дар Ванги(болгарской предсказельницы).
А всё очень просто, на чужбине (кусЯть хочется) так просто денежку не дают . Сделай гадость в сторону Лукашенко- Беларуссии, получи пайку...
Гость281437
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Мразь на мрази...
Дураку из ЦПШ (церк-приходск.школы) ясно что пробежать 400 м это пробежать не 4000 метров. И есть спринтерские дистанции и стайерские. В пределах любой из них соответствующий бегун может и должен бежать без напряга. Ели он конечно не продажная шкура...
Она хорошо тренеровалась на спринтерскую дистанцию 200 м.
И дистанцию 400 м на эстафете она вполне хорошо пробежала бы.
Но скандал похоже был задуман задолго до этого. Она последние годы выступала за змагаров, но ей это прощали, даже поехала на Олимпиаду.
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