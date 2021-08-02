Германия подключилась к решению проблемы водоснабжения Крыма

Германия подключилась к решению проблемы водоснабжения Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вопрос о принадлежности полуострова России на международной повестке дня уже не стоит

Проект "Крымская платформа" президента Владимира Зеленского уже можно назвать провальным, поскольку ни одна страна в мире не имеет сомнений, кому на самом деле принадлежит Крым. Об этом заявил украинский политолог Михаил Чаплыга. В качестве доказательства он привет тот факт, что Германия активно помогает России решать проблему водоснабжения на полуострове.

По данным Чаплыги, Россия и Германия сейчас проводят в Крыму масштабную сеть труб, предназначенных для водоснабжения домов, а также оросительную систему для сельского хозяйства. Причем насосы для этого поставляет тоже Германия.

Более того, размах строительства таков, что становится понятно – проект рассчитан не только на подземные воды, но и на поставки воды с Украины.

"Посмотрите, что именно сейчас строится в Крыму, и почему Россия это делает, еще и с Германией. Да потому что договорятся в итоге с Украиной о воде и не только о воде, разблокируют Северо-Крымский канал",

– высказался Чаплыга в программе на канале "Наш". По его оценке, все разговоры о "Крымской платформе" и прочие уверения Киева о возвращении Крыма – просто популизм, не имеющий под собой реальных оснований. Скорее всего, мировые политические элиты все давно решили. Хотя не исключено, что подача воды в Крым с Украины возобновится после смены президента Незалежной, допустил политолог.  

Саммит "Крымской платформы" должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Украинские организаторы заявляют, что желание присоединиться к мероприятию высказали десятки участников за рубежом, однако в основном это не страны, а международные организации. В частности, Белый дом не намерен присылать своего представителя.

Источник: Телеканал "Наш"
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость285377
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Гость287749
Радует что не у всех на Украине мозги к кастрюле присохли, есть и здравомыслящие.
29 стран приедут на Крымскую платформу.
Вспоминается дура с распятым мальчиком.
И чего только не придумают колобрационисты за деньги питерского афериста, последователя сталина и гилера, вора - путина и его кремлёвской шайки отморозков.
Этот колобрационист и моральный урод Чаплыга даже боится показать свои стыдливые глазёнки в камеру.
Гость282073
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<цензура>, брэшет чаплыга, <цензура>, брэшет
путинский агент не иначе
захватили нэньку и раздербанят в пух и прах
ховайтесь рiдны рогули или чемодан-вокзал-манитоба
Гость285377
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Остался один канал ТВ врунов придурка мураева. Его ждёт та же судьба что и судьба каналов сбитого лётчика метвертчука.
Гость288494
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Для немцев это бизнес в первую очередь, остальное пойдет в ж
Гость287749
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Радует что не у всех на Украине мозги к кастрюле присохли, есть и здравомыслящие.
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