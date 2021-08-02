Германия подключилась к решению проблемы водоснабжения Крыма

Вопрос о принадлежности полуострова России на международной повестке дня уже не стоит

Проект "Крымская платформа" президента Владимира Зеленского уже можно назвать провальным, поскольку ни одна страна в мире не имеет сомнений, кому на самом деле принадлежит Крым. Об этом заявил украинский политолог Михаил Чаплыга. В качестве доказательства он привет тот факт, что Германия активно помогает России решать проблему водоснабжения на полуострове.

По данным Чаплыги, Россия и Германия сейчас проводят в Крыму масштабную сеть труб, предназначенных для водоснабжения домов, а также оросительную систему для сельского хозяйства. Причем насосы для этого поставляет тоже Германия.

Более того, размах строительства таков, что становится понятно – проект рассчитан не только на подземные воды, но и на поставки воды с Украины.

"Посмотрите, что именно сейчас строится в Крыму, и почему Россия это делает, еще и с Германией. Да потому что договорятся в итоге с Украиной о воде и не только о воде, разблокируют Северо-Крымский канал",

– высказался Чаплыга в программе на канале "Наш". По его оценке, все разговоры о "Крымской платформе" и прочие уверения Киева о возвращении Крыма – просто популизм, не имеющий под собой реальных оснований. Скорее всего, мировые политические элиты все давно решили. Хотя не исключено, что подача воды в Крым с Украины возобновится после смены президента Незалежной, допустил политолог.

Саммит "Крымской платформы" должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Украинские организаторы заявляют, что желание присоединиться к мероприятию высказали десятки участников за рубежом, однако в основном это не страны, а международные организации. В частности, Белый дом не намерен присылать своего представителя.

