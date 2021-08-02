Литве предсказали трудные времена из-за новых авиарейсов из Ирака в Белоруссию

Литве предсказали трудные времена из-за новых авиарейсов из Ирака в Белоруссию
Фото: pixabay.com
Все билеты из Басры в Минск уже распроданы до конца августа, а из Эрбиля – до конца октября

Кажется, ситуация с нелегальной миграцией в Литве в скором времени еще больше ухудшится – Вильнюс ожидают тяжелые времена из-за того, что Белоруссия наращивает авиасообщение с Ираком.

Согласно данным расписания Национального аэропорта Минска от 2 августа, в Республику начинаются полеты из еще трех иракских городов – из Басры, Сулеймании и Эрбиля, сообщает издание EADaily.

Рейсы будет выполнять местная национальная авиакомпания Iraqi Airways. В Басру самолеты будут летать по четвергам, в Сулейманию – по понедельникам, в Эрбиль – по субботам.

Отмечается, что все билеты из Басры в Минск уже распроданы аж до 26 августа, а из Эрбиля – до конца октября.

Помимо этого, в системе бронирования Iraqi Airways появилось еще одно направление – город Эн-Наджаф. Впрочем этого города в графике полетов Национального аэропорта Минска пока нет, а на сайте компании он фигурирует лишь в списке возможных рейсов из белорусской столицы.

Напомним, Литва и Польша, а также коллективный Брюссель обвиняют власти Республики в атаке на ЕС при помощи нелегальных мигрантов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал Вильнюсу на наличие в стране преступных группировок по переправке беженцев через белорусско-литовскую границу и призвал соседей начать с ними борьбу. Он даже предложил свою помощь, но "уже не безвозмездно".

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость288494
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Надо им парашюты раздать и сразу сбросить к шпротоё6ам без пеших прогулок. Можно карамультуки еще выдать из афганского запаса сша.И вперде!
Гость282073
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Гость ведьма
Наш Белавиа на мели из-за воздушного пиратства Лукашенко,а жить надо,вот и свозят по указу главы всех,кто согласен заплатить,чтоб выполнить план по перевозкам.А Лукашенко уже этими беженцами таранит границу Литвы,они вроде холодного оружия с Евросоюзом.Будет очень печально,если Литва перекроет границу,и эти бедолаги-халявщики останутся в Беларуси...Ведь они работать не хотят,а только детей делают сверх нормы.
и тебе наделают детей
хватит ведьмой по сайтам шариться
законы шариата будешь выполнять - будешь счастлива и попадешь в рай, а не на костер святой католической инквизиции
Гость287219
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Гость ведьма
Наш Белавиа на мели из-за воздушного пиратства Лукашенко,а жить надо,вот и свозят по указу главы всех,кто согласен заплатить,чтоб выполнить план по перевозкам.А Лукашенко уже этими беженцами таранит границу Литвы,они вроде холодного оружия с Евросоюзом.Будет очень печально,если Литва перекроет границу,и эти бедолаги-халявщики останутся в Беларуси...Ведь они работать не хотят,а только детей делают сверх нормы.
Ваш БелАвиа сейчас бабла поднимет на лицемерии и двуличности ваших литовских хозяев.
Гость ведьма
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Наш Белавиа на мели из-за воздушного пиратства Лукашенко,а жить надо,вот и свозят по указу главы всех,кто согласен заплатить,чтоб выполнить план по перевозкам.А Лукашенко уже этими беженцами таранит границу Литвы,они вроде холодного оружия с Евросоюзом.Будет очень печально,если Литва перекроет границу,и эти бедолаги-халявщики останутся в Беларуси...Ведь они работать не хотят,а только детей делают сверх нормы.
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