Кулеба пригрозил России камнепадом с неба из-за Крыма

Кулеба пригрозил России камнепадом с неба из-за Крыма
Дмитрий Кулеба. Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В Незалежной надеются, что с полуостровом случится такая же история, как у французов с Эльзасем

Новая угроза в адрес Москвы прозвучала с берегов Днепра – России предсказали небесный камнепад, если она не "вернет" Крым под лоно киевского режима. С очередной пугалкой выступил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью беглому российскому журналисту Евгению Киселеву.

Украинский дипломат заявил, что "возвращение" полуострова – это вопрос времени. Свое убеждение он основал на примере Российской Империя и ее распада в результате Первой мировой войны.

Потом пан Кулеба поведал о том, что работал в Страсбурге, находящемся в Эльзасе, который является предметом многовекового спора между Францией и Пруссией. Украинец заметил, что Париж потерял данный регион по итогам франко-прусской войны, однако спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль".

"Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию", – указал министр.

Пан Кулеба считает, что Украине нужно вести ту же политику.

"Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", – убежден глава внешнеполитического ведомства соборной.

Жаль, что пан Кулеба не стал рассматривать вариант возвращения российских территорий под юрисдикцию Москвы, утерянных в результате строительства СССР.

В начале июля полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил, что постмайданные власти Незалежной, перекрыв Северо-Крымскил канал, умышленно создают условия для ухудшения экологической обстановки на полуострове, напоминает телеканал RT.

А на прошлой неделе бывший замсекретаря Совбеза страны, генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал соотечественников готовится к тому, что в течение 10-15 ближайших лет Украина сможет нанести мощный удар "в челюсть Российской Федерации", когда она ослабнет. Тогда-то Киев и "вернет" потерянные территории.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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