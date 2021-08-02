Германия не станет отказываться от российского газа по новой магистрали, даже в случае ее применения РФ в качестве "оружия"

Германия независимо от мнения США не собирается перекрывать газопровод "Северный поток-2" в случае, если Россия попытается использовать его в качестве "геополитического оружия". У Берлина нет на сей счет каких-либо обязательств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова берлинских чиновников, знакомых с планами властей.



Вместо этого правительство сосредоточится на более широких санкциях на уровне Евросоюза, что является более сложной схемой ответа на возможные действия России, заявили изданию официальные лица. Они попросили не называть их имена, поскольку обсуждения по вопросу "СП-2" носят частный характер.

Ранее президент США Джо Байден пытался убедить немцев принять жесткие меры возмездия, если Кремль вознамерится использовать балтийский трубопровод для подрыва Украины. Хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась принять меры "на национальном уровне" в рамках сделки, достигнутой Штатами и Германией 21 июля, "нежелание Берлина сделать последний шаг и закрыть вентили – это потенциальная победа для президента России и удар по Белому дому", – пишет агентство.

Представитель немецкого правительства сказал Bloomberg, что Берлин обязан реагировать в случае "неправильного" использования "СП-2", но отказался уточнить какие-либо подробности.

Как отмечает издание, подход официальных властей ФРГ, вероятно, сохранится даже после того, как Меркель уйдет в отставку после выборов 26 сентября. Поддержка российского трубопровода распространяется на весь политический спектр, в то время как юридические вопросы усложняют любые целенаправленные действия, подчеркивается в статье.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в драку за нашу новую трубу, а, вернее, против нее, пытается ввязаться Варшава. В частности, Польша потребовала, ни много ни мало, допустить ее концерн PGNiG к процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Таким образом, поляки хотят помешать немецкому регулятору вывести российскую магистраль из-под действия Третьего энергопакета ЕС и выдать разрешение Nord Stream 2 AG стать ее оператором.

