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Российских дипломатов выдворяют из США. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Причина заключается в том, что у 24 сотрудников диппредставительства заканчиваются визы, поэтому они должны покинуть Вашингтон до 3 сентября этого года. В связи с этим большая часть дипломатов уедут без замены, отметил Антонов, подчеркнув, что теперь разрешение на въезд будет получить сложнее.
Также посол указал на то, что еще в декабре 2020 года Госдепартамент установил трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов.
Нововведения коснутся не только самих работников, но их семей. Действующие визы родственников дипломатов будут отменены без объяснения причин. В ответ Москва предприняла меры по уравновешиванию условий работы миссий США в России. В частности, американским представительствам теперь запрещено нанимать россиян.
"Надеемся, что здравый смысл восторжествует и мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России",
– заключил Антонов.
Напомним, что и сам Антонов вернулся в столицу Штатов не так давно. Возвращение состоялось после Женевского саммита двух президентов, прошедшего в июне.
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