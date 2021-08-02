США выдворяют из страны 24 российских дипломата

США выдворяют из страны 24 российских дипломата
Фото: Ting Shen/ Xinhua/ www.globallookpress.com
Покинуть Штаты сотрудники диппредставительства должны до 3 сентября

Российских дипломатов выдворяют из США. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. 

Причина заключается в том, что у 24 сотрудников диппредставительства заканчиваются визы, поэтому они должны покинуть Вашингтон до 3 сентября этого года. В связи с этим большая часть дипломатов уедут без замены, отметил Антонов, подчеркнув, что теперь разрешение на въезд будет получить сложнее. 

Также посол указал на то, что еще в декабре 2020 года Госдепартамент установил трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов. 

Нововведения коснутся не только самих работников, но их семей. Действующие визы родственников дипломатов будут отменены без объяснения причин. В ответ Москва предприняла меры по уравновешиванию условий работы миссий США в России. В частности, американским представительствам теперь запрещено нанимать россиян. 

"Надеемся, что здравый смысл восторжествует и мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России", 

– заключил Антонов. 

Напомним, что и сам Антонов вернулся в столицу Штатов не так давно. Возвращение состоялось после Женевского саммита двух президентов, прошедшего в июне. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость281823
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А зря надо гнат поганои метлои не толко дипломатов а всех граждан рф из сща накуи врагов подпитоват баблом
крым наш
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Гост
Нет слов! Россия призывает другие страны к здравому смыслу!!!!!!!!!!!
А что,у каклов есть здравый смысл?
Гость288882
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Выгнать Антонова опять в Россию и точка
Гост
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Нет слов! Россия призывает другие страны к здравому смыслу!!!!!!!!!!!
Гость281873
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Чудовище хлещет хвостом в предсмертных конвульсиях.
Гость281116
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Одного антонова оставить. И то много. Этот дымящейся маргинальный муравейник, диктует свои условие. Пора отказываться от общения с деградирующими странами.
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