Покинуть Штаты сотрудники диппредставительства должны до 3 сентября

Российских дипломатов выдворяют из США. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Причина заключается в том, что у 24 сотрудников диппредставительства заканчиваются визы, поэтому они должны покинуть Вашингтон до 3 сентября этого года. В связи с этим большая часть дипломатов уедут без замены, отметил Антонов, подчеркнув, что теперь разрешение на въезд будет получить сложнее.

Также посол указал на то, что еще в декабре 2020 года Госдепартамент установил трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов.

Нововведения коснутся не только самих работников, но их семей. Действующие визы родственников дипломатов будут отменены без объяснения причин. В ответ Москва предприняла меры по уравновешиванию условий работы миссий США в России. В частности, американским представительствам теперь запрещено нанимать россиян.

"Надеемся, что здравый смысл восторжествует и мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России",

– заключил Антонов.

Напомним, что и сам Антонов вернулся в столицу Штатов не так давно. Возвращение состоялось после Женевского саммита двух президентов, прошедшего в июне.