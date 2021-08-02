Американский политик вспомнил об историческом эпизоде, забыв упомянуть важную деталь

США продолжают настаивать на том, что Крым принадлежит Украине. Так, Джордж Кент, занимающий пост зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, во время беседы с журналистами Незалежной напомнил, что вторжение британского эсминца в территориальные воды РФ – это не что-то новое и из ряда вон выходящее. Якобы Штаты делали так и много лет назад. Подчеркнув, что если Вашингтону надо будет отстоять право на свободную навигацию, то он непременно повторит события 1988 года.

Речь идет об эпизоде, когда американские корабли вторглись в территориальные воды СССР, нарушив границу рядом с Севастополем. По словам Кента, тогда суда ВМС США "создали напряжение" с кораблями советского флота.

Только вот американец забыл упомянуть, что "Йорктауну" в 1988 году пришлось спасаться бегством. И это при условии, что корабль СССР не применял оружие. Советский "Беззаветный" тараном прогнал американцев из территориальных вод СССР. Пораженный "безогневым боем" авианосец чинили 3 месяца.

Закончил свою тираду Кент обвинениями в сторону Китая, заявив, что КНР нарушает свободу судоходства в Южно-Китайском море. Со "злостными нарушителями" Вашингтон будет бороться, заключил зампомощника госсекретаря.

Ранее Сергей Лавров не исключил, что инцидент с эсминцем Defender, произошедший в конце июня, не станет последней провокацией НАТО. Глава внешнеполитического ведомства спрогнозировал, что нечто подобное может произойти и в Южно-Китайском море.