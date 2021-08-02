В Америке пригрозили вторжением в территориальные воды Крыма и просчитались

В Америке пригрозили вторжением в территориальные воды Крыма и просчитались
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Американский политик вспомнил об историческом эпизоде, забыв упомянуть важную деталь

США продолжают настаивать на том, что Крым принадлежит Украине. Так, Джордж Кент, занимающий пост зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, во время беседы с журналистами Незалежной напомнил, что вторжение британского эсминца в территориальные воды РФ – это не что-то новое и из ряда вон выходящее. Якобы Штаты делали так и много лет назад. Подчеркнув, что если Вашингтону надо будет отстоять право на свободную навигацию, то он непременно повторит события 1988 года. 

Речь идет об эпизоде, когда американские корабли вторглись в территориальные воды СССР, нарушив границу рядом с Севастополем. По словам Кента, тогда суда ВМС США "создали напряжение" с кораблями советского флота. 

Только вот американец забыл упомянуть, что "Йорктауну" в 1988 году пришлось спасаться бегством. И это при условии, что корабль СССР не применял оружие. Советский "Беззаветный" тараном прогнал американцев из территориальных вод СССР. Пораженный "безогневым боем" авианосец чинили 3 месяца. 

Закончил свою тираду Кент обвинениями в сторону Китая, заявив, что КНР нарушает свободу судоходства в Южно-Китайском море. Со "злостными нарушителями" Вашингтон будет бороться, заключил зампомощника госсекретаря. 

Ранее Сергей Лавров не исключил, что инцидент с эсминцем Defender, произошедший в конце июня, не станет последней провокацией НАТО. Глава внешнеполитического ведомства спрогнозировал, что нечто подобное может произойти и в Южно-Китайском море.

Источник: "Новое время" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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