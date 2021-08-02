Пользователи в Сети обратили внимание, на существование в Незалежной катапульт и космического борща

Заявлением о камнепаде с небес на Россию из-за Крыма министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл тайну о реальном состоянии Вооруженных сил Незалежной. С таким ироничным комментарием в адрес представителя киевского режима выступила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее пан Кулеба уверовал в то, что ненька непременно вернет под свой контроль утраченные территории, сравнив их с Эльзасом и Лотарингией, которые долгое время предметом спора между Францией и Пруссией. Чтобы такое свершилось в случае с Крымом, нужно следовать политике, которую когда-то вел Париж.

"Как писали во время аннексии, "главное, вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", – заявил украинский министр в интервью беглому российскому журналисту Евгению Киселеву.

Именно этот спич пана Кулебы вызвал сарказм у Захаровой.

"Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооруженных сил Украины", – заметила дипломат в своем телеграм-канале.

Шутливый пост не оставил равнодушными читателей аккаунта представителя Смоленской площади. Они в комментариях тоже вспомнили другие виды оружия, которые, в частности, были популярны в дни "революции гидности" на Майдане и оценили состояние украинской армии в общем (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Как только выплатят кредиты, что собрали за время "Нового режима", останутся только камни...", "То есть, кроме камней у них уже ничего не осталось? Вот это ворюги!", "Что с майдана сохранилось, то и используют", "Камней не будет они и земли раздают..!..придётся камни в кредит брать", "У них ещё космический борщ, не забывайте. И какая то таинственная гречневая булка. Вот недавно все запустили в космос. Прям вместе в новым модулем мкс РФ – наука", "т.е. перевооружение украинской армии новыми катапультами закончено?", "Забавно.А магмой из тверди земли он не пригрозил?"

