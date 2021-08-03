Москва предупредила Вашингтон, что попытки "продать пустой воздух" не пройдут

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил ранее, что Вашингтон ведет практику выдавливания наших дипломатов. Представитель Госдепа Нед Прайс не согласился со словами россиянина, который нашел, что ответить американскому коллеге.

Напомним, США выдворяют 24 российских дипломатов из-за того, что у них заканчиваются визы. Прайс же также жаловался на то, что решения Москвы – запретить нанимать россиян и лиц третьих стран – усложняет работу посольства США. После этого журналисты поинтересовались у Антонова, что же привело к такой ситуации. Антонов резко ответил Госдепу по дипломатическому скандалу.

Посол отметил, что эти проблемы возникли не по вине РФ и уже давно. Также он с сожалением подчеркнул, что Прайс не готовится к встрече со СМИ и ввел их в заблуждение. По словам Антонова, Россия долго сдерживалась и на выпады США, например, захват собственности, не отвечала. Вместо ударов РФ предлагала решать проблему, но Америка слышать наши призывы не хочет.

При этом Антонов подчеркнул, что Россия готова рассмотреть визовые запросы американцев, чтобы их диппредставительство было загружено, как положено.

Также посол опроверг слова американца о том, что дипломаты могут обратиться за продлением визы после трех лет. Российский госслужащий указал на то, что дипломаты всегда подают документы вовремя. Некоторые ждут решения американцев с весны 2020 года, что возмутительно. Иногда американцы дат визу одному члену семьи, других оставляя за бортом, в том числе и детей. Более того, заявление о том, что 24 дипломата должны покинуть США говорят о том, что Вашингтон не собирается продлевать их визы.

"Попытки партнеров обвинить во всем нас, а самим предстать в "белых фраках" вызывают недоумение", – цитирует Антонова посольство РФ в США на своей странице в "Фейсбук".

Дипломат подчеркнул, что Москва призывает Вашингтон к взаимоуважительному диалогу. Если США не готовы отменить сразу все меры, то можно двигаться маленькими шажками. О чем американцам уже говорили, но они наши предложения проигнорировали.

Антонов подчеркнул, что после саммита Россия-США в Женеве никаких подвижек со стороны Вашингтона нет.

"За последние дни (!) мы выдали американцам, направляющимся на работу в Посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника", – также рассказал посол.

США выдают это в качестве большой уступки, но продажа воздуха не пройдет. Госдеп должен начать действовать по решению сложившейся ситуации.