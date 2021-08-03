Республика выступит с исками против Незалежной

Власти Крыма намерены предъявить украинской стороне судебные иски из-за организации блокад региона в энергетической, транспортной, водной, продовольственной и энергосфере. Соответствующее заявление сделал глава комитета местного совета по законодательству Сергей Трофимов, назначенный на должность главы группы по оценке последствий, вызванных действиями украинской стороны.

Как отметил Трофимов, наиболее крупными будут иски по блокаде в энергетической и водной отраслях. Первый из них подадут в суд предстоящей осенью. Оформление основы требований истца уже сформировали. В настоящее время в республике работают над документальным подкреплением денежной суммы – высчитывается размер компенсации в точном размере, вплоть до копейки.

Согласно предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба практически достигает в 1,5 трлн рублей, сообщил Трофимов журналистам.

В республике до сих пор наблюдаются проблемы с пресным водоснабжением после событий 2014 года, когда произошло воссоединение региона с остальной частью Российской Федерации. Украинские власти в ответ решили перекрыть Северо-Крымский канал, в который вода поступала из Днепра. Какое-то время вопрос с регулированием водоснабжения решали путем естественного наполнения и источников под землей, однако в 2020 году эти ресурсы сильно обмелели. В ряде городов республики вынужденно ограничили подачу воды. Острый дефицит удалость ликвидировать.

Кабмин подготовил ряд комплексных мер по устойчивому обеспечению Крыма водой. На проект выделено порядка 50 млрд рублей.

Ранее замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблемы с дефицитом воды в республике решили в ближайшие два года.