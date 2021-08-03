Крым готовит ответ Украине за организацию блокад

Крым готовит ответ Украине за организацию блокад
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ www.globallookpress.com
Республика выступит с исками против Незалежной

Власти Крыма намерены предъявить украинской стороне судебные иски из-за организации блокад региона в энергетической, транспортной, водной, продовольственной и энергосфере. Соответствующее заявление сделал глава комитета местного совета по законодательству Сергей Трофимов, назначенный на должность главы группы по оценке последствий, вызванных действиями украинской стороны.

Как отметил Трофимов, наиболее крупными будут иски по блокаде в энергетической и водной отраслях. Первый из них подадут в суд предстоящей осенью. Оформление основы требований истца уже сформировали. В настоящее время в республике работают над документальным подкреплением денежной суммы – высчитывается размер компенсации в точном размере, вплоть до копейки.

Согласно предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба практически достигает в 1,5 трлн рублей, сообщил Трофимов журналистам.

В республике до сих пор наблюдаются проблемы с пресным водоснабжением после событий 2014 года, когда произошло воссоединение региона с остальной частью Российской Федерации. Украинские власти в ответ решили перекрыть Северо-Крымский канал, в который вода поступала из Днепра. Какое-то время вопрос с регулированием водоснабжения решали путем естественного наполнения и источников под землей, однако в 2020 году эти ресурсы сильно обмелели. В ряде городов республики вынужденно ограничили подачу воды. Острый дефицит удалость ликвидировать.

Кабмин подготовил ряд комплексных мер по устойчивому обеспечению Крыма водой. На проект выделено порядка 50 млрд рублей.

Ранее замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что проблемы с дефицитом воды в республике решили в ближайшие два года.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Леха из МОсквы
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Антиxу#лoпутин
Вор украл мобилу, а теперь пришел в суд отсудить зарядку к краденой мобиле.
А то как то мобила без зарядки не работает.
Вы там в киевке как геноцидом занимались с 41 года , так и сейчас. Ваши лидеры призывают разбомбить и новоросию и крым. И они надеются после етого что их будут любить?
Антиxу#лoпутин
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Вор украл мобилу, а теперь пришел в суд отсудить зарядку к краденой мобиле.
А то как то мобила без зарядки не работает.
Гость283191
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Гость283783
В какой суд подавать собираются,в европейский,или в украинский?
Да не важно в какой , главное по судам Украину затаскать.Пусть даже результат будет нулевой , но имиджевые потери превысят финансовые.А то на сегодня только одна Украина выдаёт себя за пострадавшую сторону.
Гость284535
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Гость283783
В какой суд подавать собираются,в европейский,или в украинский?
в суд ДНР ))))
Гость283783
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В какой суд подавать собираются,в европейский,или в украинский?
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