Грузинские политики обратились за помощью к Путину

Грузинские политики обратились за помощью к Путину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США

Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась в открытом письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать возобновлению сотрудничества двух стран на всех уровнях. Подписавшие послание политики и общественные деятели республики уверяют, что народ Грузии настроен на восстановление добрососедских отношений с Россией, однако официальный Тбилиси преследует свои цели, не учитывая интересы граждан.

Как сообщается в письме, в 2020 г. в Грузии была проведена серия соцопросов, 69% участников которых высказались за военный нейтралитет Грузии и более 75% выступили за диалог с Россией. Результаты опросов были переданы местным властям, а также представителям НАТО, ЕС, ОБСЕ и западных стран. Однако вместо того, чтобы прислушаться к мнению грузинского народа, организаторов опроса там назвали "агентами Кремля".

"Настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны",

– констатируется в письме, которое публикует EADaily.

Комментируя это обращение, Ирма Инашвили из оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" отметила, что нынешние правители республики "ни во что не ставят" мнение грузинского народа. Своими действиями они разваливают страну, а "режиссером этого театра являются именно Соединенные Штаты Америки", заявила Инашвили.

В соцсетях грузины поддержали обращение оппозиционных политиков и активистов к Кремлю, но высказали сомнение, что оно что-то изменит, пока Грузией руководят из Вашингтона, передает "Регнум".

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в том, что она способствует распространению коронавируса на территории республики с помощью зараженных туристов.

Источник: EADaily
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

крым наш
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Гость288882
Грузины сами не знают что они вообще хотят
Зато мы знаем что они жаждут жить за счёт России!
Леха из МОсквы
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Все грохнуть в стране - это мощно !!!! Раньше туризм мопогал жить а щас и он оскудел. А Мише из Киева виднее куда идет страна, у него есть опыт по разваливанию государства.
Гость287657
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Отдыхал в советское время в Абхазии, жили грузины замечательно, имели по несколько домов в собственности, сдавали отдыхающим, Волга в сеточном гараже почти у каждого а сейчас что творится, и кто выиграл от развала союза?
Гость289462
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ВАУУУ ! 3 миллиона агентов Кремля...... Не государство ,а ,прямо, шпионская малина. Просятся обратно под крылышко. Винишко девать некуда ? Минералка киснет ? Кушать хоццца? Так вы только у друзе спросите, они махом помогут. И винишко выпьют, и мандаринами закусят.... Извините, соседи. Но мы успели отвыкнуть от ваших явств. У нас и своих девать некуда. <цензура>&ЛИ вы своё благосостояние.. А как вам там хреново, нам всем до лампочки
игорь
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царица тамара уже просила царя российского спасти вас присоединением
ну так просите снова быть областью россии
Гость288882
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Грузины сами не знают что они вообще хотят
Гость289476
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Если это действительно голос народа Грузии, пусть несут головы своих оппонентов к Спасской Башне Кремля, как в старые добрые времена.
Пророк
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Дурак да и только!!!
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