Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США

Партия "Альянс патриотов Грузии" обратилась в открытом письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать возобновлению сотрудничества двух стран на всех уровнях. Подписавшие послание политики и общественные деятели республики уверяют, что народ Грузии настроен на восстановление добрососедских отношений с Россией, однако официальный Тбилиси преследует свои цели, не учитывая интересы граждан.

Как сообщается в письме, в 2020 г. в Грузии была проведена серия соцопросов, 69% участников которых высказались за военный нейтралитет Грузии и более 75% выступили за диалог с Россией. Результаты опросов были переданы местным властям, а также представителям НАТО, ЕС, ОБСЕ и западных стран. Однако вместо того, чтобы прислушаться к мнению грузинского народа, организаторов опроса там назвали "агентами Кремля".

"Настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны",

– констатируется в письме, которое публикует EADaily.

Комментируя это обращение, Ирма Инашвили из оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" отметила, что нынешние правители республики "ни во что не ставят" мнение грузинского народа. Своими действиями они разваливают страну, а "режиссером этого театра являются именно Соединенные Штаты Америки", заявила Инашвили.

В соцсетях грузины поддержали обращение оппозиционных политиков и активистов к Кремлю, но высказали сомнение, что оно что-то изменит, пока Грузией руководят из Вашингтона, передает "Регнум".

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в том, что она способствует распространению коронавируса на территории республики с помощью зараженных туристов.