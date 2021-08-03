Партия реальных дел: Собянин указал на преимущества "Единой России"

Москвичам предстоит сделать ответственный выбор

Крупные города должны постоянно развиваться. Даже небольшие шаги назад противопоказаны мегаполисам, потому что этой слабостью тут же воспользуются конкуренты. Но понятно, что в одиночку с решением этого вопроса не справиться – над поставленной целью должна работать большая профессиональная команда. Для Москвы это – "Единая Россия", представители которой в Госдуме, в городской думе, в правительстве, в руководстве крупных компаний все делают для улучшения жизни москвичей. На это обратил внимание мэр столицы Сергей Собянин.

Другой команды, которая могла бы эффективно решать задачи на разных уровнях, сейчас объективно нет, считает Собянин. По его словам, вокруг много критиков и скептиков, которые умеют красиво говорить и раздавать обещания. Но их способность реально что-то улучшать, просчитывая при этом шаги далеко вперед, вызывает сомнения. И просто опасно доверять город тем, кто хочет опробовать свои огульные идеи на практике, потренироваться на москвичах, чтобы потом в случае неудачи пожать плечами и самоустраниться, оставляя других расхлебывать проблемы.

Яркий пример: эпидемия коронавируса. Команда "Единой России" в составе правительства Москвы смогла четко решить вопросы с наращиванием объема больничных коек, с обеспечением лекарствами и медпомощью на дому, с вакцинацией, с работой бизнеса в период ограничений. Страшно представить, сколько жертв COVID-19 могло бы быть, если бы Москвой в этот период рулили "экспериментаторы".

Сейчас перед москвичами стоит выбор: кому делегировать власть, кто сможет сделать жизнь в столице еще комфортнее и безопаснее, не потеряв при этом ни одно из имеющихся достижений. Требования к кандидатам предъявляются самые высокие, и главный критерий – опыт, доказывающий, что человек способен нести позитив и отвечать за свои действия.

Ранее в Москве началась регистрация участников дистанционного электронного голосования. Она продлится до 13 сентября. Выборы – 2021 пройдут в России с 17 по 19 сентября.