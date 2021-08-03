Киев нацелен на членство в ЕС и НАТО

Отношения между Незалежной и Российской Федерацией будут и в дальнейшем демонстрировать разрыв межгосударственных связей, вне зависимости от позиции президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По этой причине, считает глава МИД, Штаты и коллективный Запад могут разработать стратегию с "особой политикой" в отношении Украины и сменить подход, перестав воспринимать Незалежную как территорию постсоветского пространства.

Кулеба также уверен, что Соединенным Штатам и Европе следует определиться с дорожными картами для членства Украины в составе Североатлантического альянса и Евросоюза, пишет РИА ФАН.