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Отношения между Незалежной и Российской Федерацией будут и в дальнейшем демонстрировать разрыв межгосударственных связей, вне зависимости от позиции президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По этой причине, считает глава МИД, Штаты и коллективный Запад могут разработать стратегию с "особой политикой" в отношении Украины и сменить подход, перестав воспринимать Незалежную как территорию постсоветского пространства.
Кулеба также уверен, что Соединенным Штатам и Европе следует определиться с дорожными картами для членства Украины в составе Североатлантического альянса и Евросоюза, пишет РИА ФАН.
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