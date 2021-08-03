Разрыв связей Украины и России продолжится - Кулеба

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Киев нацелен на членство в ЕС и НАТО

Отношения между Незалежной и Российской Федерацией будут и в дальнейшем демонстрировать разрыв межгосударственных связей, вне зависимости от позиции президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По этой причине, считает глава МИД, Штаты и коллективный Запад могут разработать стратегию с "особой политикой" в отношении Украины и сменить подход, перестав воспринимать Незалежную как территорию постсоветского пространства.

Кулеба также уверен, что Соединенным Штатам и Европе следует определиться с дорожными картами для членства Украины в составе Североатлантического альянса и Евросоюза, пишет РИА ФАН.

Источник: Сайт МИД Украины ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость281873
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Отобрать то, что мы им дали и пусть идут с голой sракоi куда хотят. А то что это - нашу землю пиндосам под базы давать ???? А без территории они и на her никому не нужны.
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