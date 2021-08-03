Украина поможет Западу "накачать экономические мышцы" - Кулеба

Украина поможет Западу "накачать экономические мышцы" - Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: Pavlo Gonchar/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Министр убеждает Белый дом и Брюссель предоставить Незалежной членство в НАТО и ЕС

Налаживание сотрудничества Европы с постсоветским пространством, включая Украину, позволит Западу "накачать экономические мышцы". Об этом пишет министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в своей статье для Foreign Affairs.

Под государствами, с которыми Евросоюзу необходимо углубить сотрудничество, министр подразумевает Украину, Грузию и Молдавию. Благодаря им Европа не только нарастит свое влияние на глобальном уровне и приобретет "рельеф", но и расширит в пространстве свои демократические ценности, рассуждает глава украинского МИД.

Более того, продолжил министр, включение Украины в фарватер Запада позволит администрации действующего президента Соединенных Штатов внести значительный вклад в достижение трансатлантизма, а также укрепить восточные рубежи Европы.

"Западные столицы также имеют возможность нарастить влияние в странах, которые Москва традиционно удерживала под контролем. Соседи Грузии на Южном Кавказе, Армения и Азербайджан, заслуживают особого внимания", – приводит официальный сайт украинского МИД выдержку из статьи Кулебы.

Незалежная, добавил глава ведомства, не просто станет новым членом Евросоюза и Североатлантического альянса в случае обретения членства: она станет причиной "объединения Запада". У ВСУ имеется весьма ценный опыт по противостоянию России – полученные Киевом знания бесценны для НАТО, передает "Общественная служба новостей".

"В вопросах кибербезопасности и противодействия дезинформации, немногие страны могут конкурировать со способностью Украины распознавать и противостоять тактикам России", – пишет министр.

В своей статье глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Украина продолжит разрывать связи с РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость283783
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Даун этот КулЕба.Без Крыма Украине НАТО не светит.Для того Крым и был Россией возвращен.
Гость284114
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кулеба дегенерат чтоль ? с какой палаты этого клована выпустили ?
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