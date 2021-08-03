Дипломат заявил, что взаимодействие между двумя странами останется на прежнем уровне

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский озвучил причину, по которой российская сторона оказывает безоговорочную поддержку Белоруссии.

Так, представитель дипломатической миссии РФ дал интервью журналисту местной газеты Vorarlberger Nachrichten. Представитель австрийского медиа обратил внимание Любинского на то, что ситуация вокруг республики негативным образом отразилась на отношениях Российской Федерации с Евросоюзом. Журналист спросил, по каким причинам Кремль занимает столь бескомпромиссную позицию в отношении Минска.

"Белоруссия – стратегический партнер России и таковым останется", – заявил российский посол.

При этом Любинский отметил, что взаимодействие между Москвой и Брюсселем явно оставляет желать лучшего: отношения между Россией и Европейским союзом переживают кризис и "достигли дна".

Одним из примеров, заявил Любинский, является скандал с российской вакциной против коронавируса. По словам дипломата, европейский регулятор выдумывает новые предлоги для отказа препарату "Спутник V" в регистрации. Таким образом Любинский ответил на замечание собеседника о затягивании процедуры с одобрением вакцины.

Представитель РФ напомнил, что без политической воли никаких достижений в межгосударственных отношениях быть не может, о чем заявил в интервью для Vorarlberger Nachrichten.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала, что оппозиция допустила ряд ошибок во время протестов после президентской кампании в республике. Лидер протестующих также сообщила, что сожалеет о своем решении покинуть страну. Тихановская заявила, что теперь, оглядываясь назад, понимает, что ей стоило остаться в стране.