Рапаны с песочком: Зеленский назвал критерии настоящего крымчанина

По мнению главы Незалежной, русские не приживутся на полуострове

Президент Украины Владимир Зеленский исчерпал аргументы, с помощью которых пытался доказать право Киева на власть над Крымом, и перешел на эмоции. В интервью телеканалу "Дом" он заявил, что "русские оккупанты" сами покинут полуостров, поскольку не готовы проливать за него кровь.

По словам Зеленского, Крым могут любить только люди, для которых эта земля полна личных воспоминаний.

"Для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны - они вкусные. Когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек, потому что в детстве было так, на зубах. Это невозможно привить. Это моё!",

– подчеркнул Зеленский. По его мнению, только такие как он украинцы любят Крым, а русские не будут растить там детей и умирать за эту землю, потому что она не их родная.

"Все они вернутся к себе домой! Вопрос времени!",

– заверил Зеленский на русском языке, подчеркнув, что Крым никогда не станет "русской территорией", передает URA.RU.

Кадры интервью опубликовала в своем телеграм-канале журналистка Ольга Скабеева. "Как же его корежит", – оценила она состояние украинского лидера, отметив, что Зеленский устроил настоящую истерику.

Ранее историк высмеял ответ Зеленского на статью президента РФ Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. При этом киевский политолог Михаил Чаплыга отметил, что в мире уже все считают Крым российским, и призвал украинских политиков здраво оценивать ситуацию.