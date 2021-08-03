Рапаны с песочком: Зеленский назвал критерии настоящего крымчанина

Рапаны с песочком: Зеленский назвал критерии настоящего крымчанина
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
По мнению главы Незалежной, русские не приживутся на полуострове

Президент Украины Владимир Зеленский исчерпал аргументы, с помощью которых пытался доказать право Киева на власть над Крымом, и перешел на эмоции. В интервью телеканалу "Дом" он заявил, что "русские оккупанты" сами покинут полуостров, поскольку не готовы проливать за него кровь.

По словам Зеленского, Крым могут любить только люди, для которых эта земля полна личных воспоминаний.

"Для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны - они вкусные. Когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек, потому что в детстве было так, на зубах. Это невозможно привить. Это моё!",

– подчеркнул Зеленский. По его мнению, только такие как он украинцы любят Крым, а русские не будут растить там детей и умирать за эту землю, потому что она не их родная.

"Все они вернутся к себе домой! Вопрос времени!",

– заверил Зеленский на русском языке, подчеркнув, что Крым никогда не станет "русской территорией", передает URA.RU.

Кадры интервью опубликовала в своем телеграм-канале журналистка Ольга Скабеева. "Как же его корежит", – оценила она состояние украинского лидера, отметив, что Зеленский устроил настоящую истерику.

Ранее историк высмеял ответ Зеленского на статью президента РФ Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. При этом киевский политолог Михаил Чаплыга отметил, что в мире уже все считают Крым российским, и призвал украинских политиков здраво оценивать ситуацию.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Бункерный Дед-Бидон
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дэбил. Если президент, такой, что говорить о местных подхрюкивающих хохлоnugopax
Гость282073
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Ну, шо, таки, взять с наркота
Гость289582
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Как этот клоун надоел!!!
Гость287749
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Уж более 250 лет Русские жили в Крыму вместе с Татарами после завоевания, понастроили городов и кровь проливали не в одной войне уходить совсем не собирались и тут нашелся свидомный клоун который заявляет такую чушь. Толи с бодуна толи косяк левый оказался.
Гость289476
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Да... действительно.... а чё эйто он по-русски заговорил???? Чурка не русская.
Гость287219
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Антиxу#лoпутин
Если бы Михаил Чаплыга жил при Сталине, то за содействие врагу получил бы как минимум 10 лет ГУЛАГа, в худшем случае расстрел без суда и следствия.
Думаю что придёт время и этому коллаборационисту придётся ответить за свои действия перед судом, как это делают уже многие поддавшиеся обработке фсбшного быдла!
если бы ты жил при Сталине то строчил бы доносы как печатная машинка. Вам дебилом не понять что от ваших действий всю Украину кандратий бьёт.
Антиxу#лoпутин
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Если бы Михаил Чаплыга жил при Сталине, то за содействие врагу получил бы как минимум 10 лет ГУЛАГа, в худшем случае расстрел без суда и следствия.
Думаю что придёт время и этому коллаборационисту придётся ответить за свои действия перед судом, как это делают уже многие поддавшиеся обработке фсбшного быдла!
Гость287943
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Фееричный дурак.
гость
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Сколько тебе,тварь, жить осталось, вот это вопрос времени. Веди себя хорошо, будь осторожен, следи за собой, авось обойдется.
Гость286735
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каждый следующий президент украины тупее предыдущего...
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