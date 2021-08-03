Россия выдворяет сотрудника посольства Эстонии

Эстонец должен отбыть домой в течение недели

Россия объявила сотрудника посольства Эстонии персоной нон-грата и попросила его покинуть страну за неделю. Об этом сообщило МИД РФ.

В заявлении ведомства указывается, что в начале июля такой же статус получил глава генконсульства Эстонии в Северной столице Март Лятте. Дипломата поймали с поличным во время шпионской деятельности. Россия предупредила Эстонию, что если ситуация получит продолжение, то последуют ответные жесткие шаги. Таллин Москву не услышал и выпроводил россиянина из нашего посольства в Эстонии.

Поэтому МИД РФ решил действовать. Ведомство призвало коллег остановиться и не усложнять далее отношения. Так как вина за их ухудшение будет на эстонской стороне. 

Источник: МИД РФ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Настоящий ОДЕССИТ
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Россия терпеливая. Надо на одного дипломата России выгнать двух шпротов с дип. паспортами.
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