Эстонец должен отбыть домой в течение недели

Россия объявила сотрудника посольства Эстонии персоной нон-грата и попросила его покинуть страну за неделю. Об этом сообщило МИД РФ.

В заявлении ведомства указывается, что в начале июля такой же статус получил глава генконсульства Эстонии в Северной столице Март Лятте. Дипломата поймали с поличным во время шпионской деятельности. Россия предупредила Эстонию, что если ситуация получит продолжение, то последуют ответные жесткие шаги. Таллин Москву не услышал и выпроводил россиянина из нашего посольства в Эстонии.

Поэтому МИД РФ решил действовать. Ведомство призвало коллег остановиться и не усложнять далее отношения. Так как вина за их ухудшение будет на эстонской стороне.