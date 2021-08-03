"Политиком так и не стал": Аксенов оценил признание Зеленского в любви к Крыму

"Политиком так и не стал": Аксенов оценил признание Зеленского в любви к Крыму
Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Жителям полуостров сполна хватило подобных чувств со стороны Киева, отметил глава региона

Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о его любви к Крыму, который "никогда не будет русским". Политик заметил, что крымчанам подобной "любви" в виде блокад, угроз и диверсий уже хватило, чтобы убедиться в искренности подобных признаний.

Ранее Зеленский заявил, выступая в эфире телеканала "Дом", что испытывает любовь к полуострову, а также ностальгирует по своему детству, которое проводил в Крыму, отведывая рапанов с "песочком". При этом, уверен президент Украины, Россия никогда не будет любить крымчан так, как Незалежная.

Аксенов отметил, комментируя слова главы государства, что подобная "любовь" вызывает сомнения, так как Незалежная выражает угрозы в адрес Крымчан, и пытается устроить диверсии с блокадами.

Интервью Зеленского, полагает глава республики, с трудом можно посчитать выражением государственной пропаганды из-за сомнительного содержания – в эфире президент ограничивался, по словам Аксенова, набором дежурных и высокопарных фраз, за которыми ничего не стоит.

"Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал", – считает Аксенов. 

Глава региона также заявил, что экс-участник "Квартала 95" является соучастником преступлений против украинского народа. За содеянное же придется рано или поздно ответить. Однако от подобных мыслей, считает Аксенов, президент Незалежной далек, и мечтает о черноморских рапанах, которые глава Крыма готов отправить посылкой Зеленскому.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", – пояснил российский политик.

Ранее Аксенов прокомментировал рассуждения Зеленского о "защите прав" крымчан, напомнив, что последний предпринимает в этом отношении попытки диверсии, а также не спешит снимать водную блокаду.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьВЧК
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Аксенов, настоящая биография. В молодости был членом Крымской Объединенной преступной группировки Сэйлем. Должность-бригадир. Работа-собирал дань с ларьков, забегаловок и платных туалетов. Теперь он политик. Член высшего совета ЕДР. В Ставропольском крае чел, бывший мэр курортного города и член ЕДРа, а в молодости тоже бригадир, сидит в тюрьме. Такие вот политики. Их биографии в местах "трудовой бандитской славы" все местные знают. Уж лучше клоун, чем бывший бригадир.
Гость286303
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Я в рот и бал такой любовь!
Антиxу#лoпутин
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Завербованому фсбшным быдлом гопнику молдованину аксёнову по фигу кому служить.
Главное бы бабло платили.
По этому и предпочёл судьбу предателя колобрациониста.
Но как обычно бывает, судьба жёстко поступает с такими моральными уродами.
Всё ещё впереди и отвечать надо будет по полной!
Антиxу#лoпутин
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Завербованому фсбшным быдлом гопнику молдованину по фигу кому служить.
Главное бабло платили.
По этому и предпочёл судьбу предателя колобрациониста.
Но как обычно бывает, судьба жёстко поступает с такими моральными уродами.
Всё ещё впереди и отвечать надо будет по полной!
Гость287219
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игорь
им- политиком - и не надо становится
посидел там - отдохнул - и снова пошел работать клоуном
а вы сидящие во власти несколько сроков ? не хотите идти после работать электриками врачами слесарями?
тебе срочно нужна пенсия!
игорь
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им- политиком - и не надо становится
посидел там - отдохнул - и снова пошел работать клоуном
а вы сидящие во власти несколько сроков ? не хотите идти после работать электриками врачами слесарями?
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