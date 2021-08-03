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Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о его любви к Крыму, который "никогда не будет русским". Политик заметил, что крымчанам подобной "любви" в виде блокад, угроз и диверсий уже хватило, чтобы убедиться в искренности подобных признаний.
Ранее Зеленский заявил, выступая в эфире телеканала "Дом", что испытывает любовь к полуострову, а также ностальгирует по своему детству, которое проводил в Крыму, отведывая рапанов с "песочком". При этом, уверен президент Украины, Россия никогда не будет любить крымчан так, как Незалежная.
Аксенов отметил, комментируя слова главы государства, что подобная "любовь" вызывает сомнения, так как Незалежная выражает угрозы в адрес Крымчан, и пытается устроить диверсии с блокадами.
Интервью Зеленского, полагает глава республики, с трудом можно посчитать выражением государственной пропаганды из-за сомнительного содержания – в эфире президент ограничивался, по словам Аксенова, набором дежурных и высокопарных фраз, за которыми ничего не стоит.
"Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал", – считает Аксенов.
Глава региона также заявил, что экс-участник "Квартала 95" является соучастником преступлений против украинского народа. За содеянное же придется рано или поздно ответить. Однако от подобных мыслей, считает Аксенов, президент Незалежной далек, и мечтает о черноморских рапанах, которые глава Крыма готов отправить посылкой Зеленскому.
"Иногда лучше жевать, чем говорить", – пояснил российский политик.
Ранее Аксенов прокомментировал рассуждения Зеленского о "защите прав" крымчан, напомнив, что последний предпринимает в этом отношении попытки диверсии, а также не спешит снимать водную блокаду.
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Главное бы бабло платили.
По этому и предпочёл судьбу предателя колобрациониста.
Но как обычно бывает, судьба жёстко поступает с такими моральными уродами.
Всё ещё впереди и отвечать надо будет по полной!
Главное бабло платили.
По этому и предпочёл судьбу предателя колобрациониста.
Но как обычно бывает, судьба жёстко поступает с такими моральными уродами.
Всё ещё впереди и отвечать надо будет по полной!
посидел там - отдохнул - и снова пошел работать клоуном
а вы сидящие во власти несколько сроков ? не хотите идти после работать электриками врачами слесарями?