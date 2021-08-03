Заявление на участие в онлайн-выборах 17-19 сентября подали 150 тысяч москвичей

Заявление на участие в онлайн-выборах 17-19 сентября подали 150 тысяч москвичей
Фото: pixabay.com
Цифровой бюллетень будет доступен все три дня, отведенные на голосование в 2021 году

Более 150 тысяч москвичей подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Государственную думу в первые же сутки после начала регистрации. Это доказывает, что онлайн-формат удобен и востребован гражданами.

Регистрация на участие в ДЭГ стартовала 2 августа и продлится до 13 сентября. Для этого нужно оформить заявку на портале mos.ru или в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Участвовать в онлайн-голосовании могут москвичи старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на официальном городском портале.

Те, у кого учетка не полная, могут быстро исправить ситуацию. Для этого нужно внести данные личных документов и пройти проверку. Сделать это можно через онлайн – сервисы "Сбербанк ID" и gosuslugi.ru или лично посетив центр "Мои документы".

Выборы в России в 2021 г. пройдут с 17 по 19 сентября. Соответственно, утром 17 сентября всем, кто заранее изъявил желание проголосовать дистанционно, будет доступен цифровой бюллетень. У участников онлайн-голосования будет ряд преимуществ по сравнению с теми, кто предпочтет традиционное очное посещение избирательных участков. Они не только могут проголосовать в любое удобное время и из любого места, где есть интернет, но и смогут взять паузу на "подумать" благодаря функции "отложенное голосование".

Ранее в Москве протестировали систему онлайн-голосования. Сбоев не возникло.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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