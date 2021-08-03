Пограничникам в Литве разрешили бить мигрантов

Пограничникам в Литве разрешили бить мигрантов
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Соседние страны предлагают позволить правоохранителям отстреливать нелегалов

Литовские пограничники начали силой выдворять иностранцев, пойманных на границе с Белоруссией, обратно на территорию соседней республики. Соответствующее постановление подписала накануне глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Она разрешила применять против беженцев меры психологического и физического давления.

Распоряжение относится не только к людям, которые замечены на границе, но и к тем, которые уже находятся в лагерях беженцев. Попытки покинуть резервацию или устроить бунт отныне должны жестко подавляться. Ранее мигрантов, недовольных потерей свободы, усмиряли слезоточивым газом и холодной водой из шлангов.

Как сообщает Delfi, постановление главы МВД уже приведено в исполнение. В ночь на 3 августа обнаруженные группы нелегалов были силой вытеснены обратно в Белоруссию. Литовским пограничникам помогали полицейские и кинологи. По словам замминистра МВД Арнольдаса Абрамавичюса, силовики получили указание сначала "доброжелательно" сообщать нелегалам, что они незаконно пересекли границу и должны вернуться, откуда пришли. Но если их не послушают, они имеют право относиться к мигрантам, как к преступникам, и действовать соответствующе.

При этом в соседней Латвии призывают решить миграционный кризис еще более радикальными методами: нарушителей предлагается просто отстреливать. С такой инициативой выступил на заседании сейма депутат Янис Домбрава, передает "Царьград".

"В этом плане применение оружия будет вполне обосновано. Задача наших пограничников защищать рубежи, а не заниматься миграционными проблемами беженцев из третьих стран",

– пояснил европейский парламентарий свою точку зрения.

При этом эксперты склоняются к выводу, что прибалтийские республики могут не рассчитывать на помощь Брюсселя в решении миграционного кризиса, поскольку ранее Вильнюс, Рига и Таллин отказывались разделить бремя содержания беженцев, наводняющих Европу.

Источник: Delfi
Николай ВИКТОРОВ

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