Киев ищет деньги на проведение "Крымской платформы" - МИД Украины

Киев ищет деньги на проведение "Крымской платформы" - МИД Украины
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти Незалежной пойдут с протянутой рукой за рубеж и попытаются привлечь к мероприятию ООН

Киев не в состоянии проводить ежегодно "Крымскую платформу", призванную консолидировать мир для "возвращения" полуострова бандеровскому режиму, поскольку в кубышке Незалежной элементарно нет на это денег. С таким признанием выступила сегодня первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает УНН.

Украинский дипломат заметила, что подобные мероприятия требует значительных средств, которыми соборная не располагает. Поэтому властям нужно найти пути финансирования саммита за границей, в том числе попытаться провести его под эгидой ООН.

По ее словам, президент страны Владимир Зеленский очень хочет, чтобы данный форум проходил каждый год.

"Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" "Крымскую платформу"", – цитирует "Лента.ру" представительницу ведомства.

Пани Джапарова подчеркнула, что для поиска новых форматов организации саммита Киев усилит дипломатическое взаимодействия с другими государствами. Она отказалась назвать точную стоимость проведения "Крымской платформы", но уточнила, что деньги на нее поступят со счетов Министерства культуры и информационной политики Украины.

Ранее пан Зеленский весьма истерично пытался доказать право киевского режима на власть над Крымом. Он ожидает, что "русские оккупанты" сами оставят полуостров, поскольку не готовы проливать за него кровь. Вспомнил, как кушал рапанов на крымских берегах, а также, не моргнув глазом, брякнул: "Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю… Да невозможно это! Все они вернутся к себе домой! Вопрос времени".

Вот так заявил глава государства, где после "революции гидности"-2014 "переназваны" десятки населенных пунктов и тысячи улиц, свергнуты памятники и перелицовывается история вплоть до времен превращения обезьяны в Homo sapiens.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ай, да клоун🔱🤡🐷
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Зеленский предупредил Бидона, что в случае его нелепых попыток поддержать Россию и договориться с нею, Украина добьется всемирной изоляции США и поставит ее раком.
Гость286735
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Власти Незалежной пойдут с протянутой рукой за рубеж и попытаются привлечь к мероприятию ООН
----
с протянутыми губами ходите, тогда точно дадут! не уверен, что деньги, но точно что-нибудь дадут
Крым-это ПЛАТная ФОРМА,а ₴ривен у селюков нема.
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Визит клоуна Зелупы к Бидону: "Батька, гроши на платформу!!!" и сразу кулаком хрясь по столу прямо перед носом дедушки Джо, и печенюшек потребовать мешок! Светке вон отвалил, а Вовке воз целый нужен, не меньше, чтобы на всех в Раде!Там скотиняк много....🔱🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖🐖😱🐷🤡
Гость288494
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В лигу гомосеков сразу <цензура> nидapы. Или как там правильно. Короче там вам помогут, не факт, но хоть одним точно помогут.
Сергей
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К Бидону обращались,а к прибалтам?
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