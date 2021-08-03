Европейцы взмолились от наплыва мигрантов через Белоруссию в Литву

Европейцы взмолились от наплыва мигрантов через Белоруссию в Литву
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Минск призвали остановить потоки беженцев во имя христианских ценностей

Литовцы взмолились от наплыва беженцев и призвали власти Белоруссии остановить миграционный кризис в соседней стране ради сохранения христианских ценностей в Европе. Об этом рассказал евродепутат от Литвы и зампредседателя группы по контактам Европарламента с Минском Вальдемар Томашевский в интервью изданию "Газета.ру".

"У нас в Литве прошел митинг против бездействия властей, он закончился молитвой – я думаю, она должна быть услышана и белорусскими властями, если они помнят наши христианские корни. Если нет, то мне больше нечего сказать", – заявил евродепутат.

Он убежден, что именно Минск стоит за развязыванием миграционного кризиса, который сейчас накрыл Литву, и считает, что руководство Белоруссии обязано "незамедлительно" предпринять меры для остановки потоков беженцев через государственный рубеж.

"Некоторые представители охраны границы подводят мигрантов до границ со стороны Белоруссии", – заметил Томашевский.

При этом он подчеркнул, что создавшейся проблемой должны заниматься лично главы государств, однако "если кто-то не хочет говорить" с лидером страны, для этого есть министры иностранных дел.

В этом месте евродепутату было бы хорошо вспомнить, что Литва не признала легитимным президента Белоруссии Александра Лукашенко после выборов в 2020 году. Более того, Вильнюс наложил на бацьку санкции – ему запрещен въезд в соседнюю Республику.

Напомним, с начала 2021 г. на литовско-белорусской границе резко увеличился поток нелегалов – за семь месяцев пограничники Литвы уже задержали свыше 4 тыс. беженцев. Вильнюс и в целом коллективный Брюссель, который не особо, кстати, стремится помочь прибалтийской стране, обвиняет Минск в искусственном создании кризиса.

Западные СМИ и разные политики считают это местью Александра Григорьевича за санкции. Сам Лукашенко призвал Европу и Литву, в частности, начать бороться против преступных группировок, занимающихся переправкой нелегалов, на своей территории.

Между тем, сегодня стало известно, что литовским пограничникам разрешили силой выдворять иностранцев, пойманных на границе с Белоруссией, обратно в пределы соседней Республики.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

молодец бацька,так их двуличных
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«Они хотят превратить Белоруссию в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в «концлагеря». Этого не будет после той политики, которую вы-европейцы- проводите в отношении Белоруссии».

И констатировал: «Вы посмотрите, взвыли наши соседи».
Гость286735
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бацька молодец!!!
удовлетвори мольбы литвы - увеличь на порядок поток беженцев
1
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