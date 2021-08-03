Минск призвали остановить потоки беженцев во имя христианских ценностей

Литовцы взмолились от наплыва беженцев и призвали власти Белоруссии остановить миграционный кризис в соседней стране ради сохранения христианских ценностей в Европе. Об этом рассказал евродепутат от Литвы и зампредседателя группы по контактам Европарламента с Минском Вальдемар Томашевский в интервью изданию "Газета.ру".

"У нас в Литве прошел митинг против бездействия властей, он закончился молитвой – я думаю, она должна быть услышана и белорусскими властями, если они помнят наши христианские корни. Если нет, то мне больше нечего сказать", – заявил евродепутат.

Он убежден, что именно Минск стоит за развязыванием миграционного кризиса, который сейчас накрыл Литву, и считает, что руководство Белоруссии обязано "незамедлительно" предпринять меры для остановки потоков беженцев через государственный рубеж.

"Некоторые представители охраны границы подводят мигрантов до границ со стороны Белоруссии", – заметил Томашевский.

При этом он подчеркнул, что создавшейся проблемой должны заниматься лично главы государств, однако "если кто-то не хочет говорить" с лидером страны, для этого есть министры иностранных дел.

В этом месте евродепутату было бы хорошо вспомнить, что Литва не признала легитимным президента Белоруссии Александра Лукашенко после выборов в 2020 году. Более того, Вильнюс наложил на бацьку санкции – ему запрещен въезд в соседнюю Республику.

Напомним, с начала 2021 г. на литовско-белорусской границе резко увеличился поток нелегалов – за семь месяцев пограничники Литвы уже задержали свыше 4 тыс. беженцев. Вильнюс и в целом коллективный Брюссель, который не особо, кстати, стремится помочь прибалтийской стране, обвиняет Минск в искусственном создании кризиса.

Западные СМИ и разные политики считают это местью Александра Григорьевича за санкции. Сам Лукашенко призвал Европу и Литву, в частности, начать бороться против преступных группировок, занимающихся переправкой нелегалов, на своей территории.

Между тем, сегодня стало известно, что литовским пограничникам разрешили силой выдворять иностранцев, пойманных на границе с Белоруссией, обратно в пределы соседней Республики.

