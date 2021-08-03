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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о поставках Литве колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией в связи с резко возросшим потоком беженцев. Об этом сообщает местное издание "Европейская правда".
Согласно документу, гуманитарная помощь оказывается "с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации в Литовской Республике в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов".
Обеспечить Вильнюс колючей проволокой поручено украинскому кабмину. При этом в указе не уточняется, сколько именно металлического ограждения Киев планирует послать прибалтам.
Напомним, из-за наплыва нелегалов через белорусскую границу власти Литвы решили укрепить свои рубежи при помощи забора из колючей проволоки протяженностью около 550 км, однако уже вскоре заявили о недостатке технических средств для его обустройства.
Первой на помощь в вызвалась Эстония. Таллин обещал бесплатно передать Вильнюсу целых 100 км колючей проволоки. Теперь вот и Киев нашел лишний металл, вероятно, завалявшийся на недострое "Стены имени Яценюка" – у границы с Россией.
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