В Киеве не уточнили, какой объем гумпомощи планируется доставить Вильнюсу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о поставках Литве колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией в связи с резко возросшим потоком беженцев. Об этом сообщает местное издание "Европейская правда".

Согласно документу, гуманитарная помощь оказывается "с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации в Литовской Республике в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов".

Обеспечить Вильнюс колючей проволокой поручено украинскому кабмину. При этом в указе не уточняется, сколько именно металлического ограждения Киев планирует послать прибалтам.

Напомним, из-за наплыва нелегалов через белорусскую границу власти Литвы решили укрепить свои рубежи при помощи забора из колючей проволоки протяженностью около 550 км, однако уже вскоре заявили о недостатке технических средств для его обустройства.

Первой на помощь в вызвалась Эстония. Таллин обещал бесплатно передать Вильнюсу целых 100 км колючей проволоки. Теперь вот и Киев нашел лишний металл, вероятно, завалявшийся на недострое "Стены имени Яценюка" – у границы с Россией.

На прошлой неделе Минск призвал ОБСЕ обратить внимание к возникшей угрозе сохранения биоресурсов на территориях, прилегающих к белорусско-литовской границе из-за возведения Вильнюсом "спирали Бруно".

