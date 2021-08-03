Зеленский пошлет Литве проволоки для борьбы с нелегалами на границе с Белоруссией

Зеленский пошлет Литве проволоки для борьбы с нелегалами на границе с Белоруссией
Владимир Зеленский. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de /www.globallookpress.com
В Киеве не уточнили, какой объем гумпомощи планируется доставить Вильнюсу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о поставках Литве колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией в связи с резко возросшим потоком беженцев. Об этом сообщает местное издание "Европейская правда".

Согласно документу, гуманитарная помощь оказывается "с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации в Литовской Республике в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов".

Обеспечить Вильнюс колючей проволокой поручено украинскому кабмину. При этом в указе не уточняется, сколько именно металлического ограждения Киев планирует послать прибалтам.

Напомним, из-за наплыва нелегалов через белорусскую границу власти Литвы решили укрепить свои рубежи при помощи забора из колючей проволоки протяженностью около 550 км, однако уже вскоре заявили о недостатке технических средств для его обустройства.

Первой на помощь в вызвалась Эстония. Таллин обещал бесплатно передать Вильнюсу целых 100 км колючей проволоки. Теперь вот и Киев нашел лишний металл, вероятно, завалявшийся на недострое "Стены имени Яценюка" – у границы с Россией.

На прошлой неделе Минск призвал ОБСЕ обратить внимание к возникшей угрозе сохранения биоресурсов на территориях, прилегающих к белорусско-литовской границе из-за возведения Вильнюсом "спирали Бруно".

Источник: Европейская правда ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость288486
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Два ку со ч е ка колбас...; два рулончика, без смазки.
Сергей
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Че укропы,разбогатели?
Гость281390
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Дурачок зелена, а от русских чем отгораживается будет?
Гость287687
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За этот металл он будет просить денег, свинины и картопли, т.е. всего того, чего перестало быть своего. Обращаю внимание, что Украина житница подсолнечного масла продает этот продукт своим гражданам по цене от 63 до 70 грн., тогда как в Польше украинское масло стоит в переводе в украинскую валюту 30 грн. И все хохлы молчат об этом, засунули языки в одно место, что патриоты, что нацики, что бандеровцы, что оппозиционеры. Все боятся репресий.
Васёк Голожопоротько!
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проволока с забора который Яйценюх строил?? Лучше бы промолчал яйцепианист шут гороховый
Гость287749
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Пипец новоявленные светочи западной дерьмократии в складчину проволоку добывают. А как-же ЕС почему не поможет братьям свои меньшим, типа табачок врозь.
Гость288494
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Да его бандеры на члены насадят: как так, металл отдал даром, тут все к сдаче приготовили, бабло попилили, а он дурачок отдал просто так.
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