ФСБ обнародовала видео задержания эстонского консула-шпиона

ФСБ обнародовала видео задержания эстонского консула-шпиона
Фото: nac.gov.ru
Дипломата взяли с поличным после передачи ему секретных документов, касающихся вопросов Арктики

Федеральная служба безопасности России обнародовала видеокадры оперативной съемки встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте с гражданином РФ, от которого он намеревался получить информацию о политике Москвы в Арктике.

На представленных кадрах видно, как эстонских дипломат и россиянин встречаются в офисном кабинете.

"Здесь план реализации государственной политики (РФ в Арктике), потом план мероприятий по председательству (Москвы в Арктическом совете), потом указ президента о политике в Арктической зоне", – сообщает собеседник консулу.

Также он добавляет, что в собранных материалах есть еще "интересные документы".

На видеокадрах консул держится вполне спокойно и даже улыбается.

Также в спецслужбе уточнили, что Лятте несколько раз встречался со своим "агентом", во время которых он интересовался исключительно арктической тематикой, сообщает РИА "Новости".

Ранее в июле этого года ФСБ уведомила о задержании Лятте в Петербурге с поличным при получении секретного досье от российского гражданина. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность несовместима со статусом дипработника и носит враждебный характер по отношению к РФ.

Позже МИД России объявил Лятте персоной нон грата.

В свою очередь, Таллин зеркально ответил Москве и сообщил высылке российского дипломата, которого не обвинили ни в каких правонарушениях.

А сегодня МИД РФ объявил очередного сотрудника посольства Эстонии персоной нон-грата и попросил его покинуть страну в недельный срок.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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