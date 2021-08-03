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Среди тех нелегальных мигрантов, которые проникают в Литву через белорусскую границу, есть и граждане России. Вильнюс ведет переговоры с Москвой по поводу их возвращения на родину. Об этом сегодня заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
"У нас был диалог с представителем РФ, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", – сообщил дипломат в эфире "Эхо Москвы".
Одновременно он подчеркнул, что две трети беженцев являются гражданами Ирака. По его словам, литовские власти также ведут переговоры с Багдадом и руководством иракских регионов, из которых и прибыли нелегалы, на предмет их возвращения домой.
Господин
Адоменас
особо отметил, что в переговорах с властями тех государств, чьи граждане незаконно пересекли литовско-белорусский кордон, Вильнюс предупреждает о скором приходе холодов, а в лагерях для беженцев нет теплых палаток. Таким образом Республика пытается сподвигнуть к тому, чтобы в гуманных целях нелегалов быстрее забрали на родину.
Ранее сегодня евродепутат от Литвы и зампредседателя группы по контактам Европарламента с Белоруссией Вальдемар Томашевский призвал официальный Минск поскорее остановить поток беженцев ради сохранения христианских ценностей на континенте.
А накануне мы сообщали о бунте в лагере для нелегалов
на Руднинкайском
полигоне, который силовики подавили при помощи водометов и слезоточивого газа. Нелегалы, кстати, были недовольны едой, качеством воды, палатками и, собственно, тем, что их лишили свободы.
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