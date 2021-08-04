Европа не станет защищать Незалежную на этот раз

Несмотря на все заверения Москвы о том, что Россия готова вести диалог с Украиной и не собирается использовать "Северный поток – 2" в качестве энергетического оружия, в США продолжают строить теории о том, что будет дальше. Так, журналист Джон Рюль на страницах The National Interest пишет, что РФ накажет Незалежную после запуска газопровода.

Обозреватель полагает, что Москва сможет ограничивать поставки газа через украинскую трубу, при этом не ущемляя своих европейских клиентов. Ведь Европа все еще сильно зависит от российского голубого топлива. В результате страны ЕС не будут уже так активно выступать в роли посредника.

Рюль пишет, что "СП-2" – это угроза не только экономическая, энергетическая и национальная для Украины, но и для других стран Европы, например, Польши. А Незалежная в случае сокращения транзита лишится не только денег, но и доступа к жизненно важному источнику энергии.

При этом Украина не получит поддержку со стороны других государств в виде международного негодования, потому что будут новые обстоятельства.

Также автор указывает на то, что вряд ли Украина довольна сделкой между США и Германий по проекту. Расплывчатость соглашения не случайна – она призвана лишь удовлетворить нежелание США признавать газопровод между Россий и Германией. При этом Джо Байден во имя налаживания контактов с Россией пошел на эти договоренности.

Берлин выигрывает от трубы – страна получит дешевый газ и возможность поставлять его в другие государства. К тому же, наращивание связей в сфере экономики снижает напряженность между партнерами. Россия же обойдет крупного европейского поставщика газа – Норвегию, а также получит от трубы неплохой доход. А еще, указывает Рюль, Россия увеличит свое присутствие в Балтике.