NI: Москва накажет Киев после запуска "Северного потока - 2"

NI: Москва накажет Киев после запуска "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ ZB/ www.globallookpress.com
Европа не станет защищать Незалежную на этот раз

Несмотря на все заверения Москвы о том, что Россия готова вести диалог с Украиной и не собирается использовать "Северный поток – 2" в качестве энергетического оружия, в США продолжают строить теории о том, что будет дальше. Так, журналист Джон Рюль на страницах The National Interest пишет, что РФ накажет Незалежную после запуска газопровода.

Обозреватель полагает, что Москва сможет ограничивать поставки газа через украинскую трубу, при этом не ущемляя своих европейских клиентов. Ведь Европа все еще сильно зависит от российского голубого топлива. В результате страны ЕС не будут уже так активно выступать в роли посредника. 

Рюль пишет, что "СП-2" – это угроза не только экономическая, энергетическая и национальная для Украины, но и для других стран Европы, например, Польши. А Незалежная в случае сокращения транзита лишится не только денег, но и доступа к жизненно важному источнику энергии. 

При этом Украина не получит поддержку со стороны других государств в виде международного негодования, потому что будут новые обстоятельства. 

Также автор указывает на то, что вряд ли Украина довольна сделкой между США и Германий по проекту. Расплывчатость соглашения не случайна – она призвана лишь удовлетворить нежелание США признавать газопровод между Россий и Германией. При этом Джо Байден во имя налаживания контактов с Россией пошел на эти договоренности. 

Берлин выигрывает от трубы – страна получит дешевый газ и возможность поставлять его в другие государства. К тому же, наращивание связей в сфере экономики снижает напряженность между партнерами. Россия же обойдет крупного европейского поставщика газа – Норвегию, а также получит от трубы неплохой доход. А еще, указывает Рюль, Россия увеличит свое присутствие в Балтике. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость287749
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Вообще сама постановка вопроса абсурдна. Как можно диктовать производителю продукта как он его должен транспортировать, каким маршрутом и кого по дороге должен за свой счет накормить. Цена оговорена, контракт заключен сроки определены и все, остальное не ваше дело ни пиндосы не ЕС. Вам предложили самый хороший вариант - прямой от поставщика к заказчику без посредников, какие могут быть выступления.
Гость285897
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Почему Россия должна кормить всякие приграничные страны, в которых США взращивают национализм, человеконенавистничество и неонацизм? Отчего этот американский аналитик не продумал вариант. когда США или европейцы берут их на своё содержание? Если поставлять газ по более оптимальным, в сравнении с прежними, маршрутам, это не наказание кого-то и не агрессия против кого-то. Это простая экономика. Если есть возможность что-то сделать дешевле и быстрее не в ущерб качеству, то прежние более затратные пути отставляются в сторону. И Украина - яркий тому пример.
Klp
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Гость286509
На мой взгляд наша сильная Россия не собирается и не будет наказывать Украину и Польшу за их крайне сволочную и ненавистную политику к России. Она Россия я думаю Украине предложит привести сначала её газовую украинскую трубу в исправное и безопасное для эксплуатации состояние и предложит ей Украине покупать российский газ по мировым рыночным ценам а если Россия посчитает нужным то ещё и её российской наценкой.Тоже и с Польшей.Вот и вся как говорится любовь по расчёту. И ещё. Повторяю наша сильная Россия везде где посчитает нужным будет увеличивать своё присутствие становясь сильной и мощной им
Россия то конечно предложит скакуасам привести свою трубу в исправное состояние, но бандерлоги сделать это не смогут по определению. Всё, на что они способны, это воровать, гадить, клянчить, жаловаться, обманывать, крыситься, убивать беспомощных, предавать. Много еще чего гадкого, но уж никак не восстанавливать и вести нормальный, прагматичный, взаимовыгодный диалог.
Гость286509
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На мой взгляд наша сильная Россия не собирается и не будет наказывать Украину и Польшу за их крайне сволочную и ненавистную политику к России. Она Россия я думаю Украине предложит привести сначала её газовую украинскую трубу в исправное и безопасное для эксплуатации состояние и предложит ей Украине покупать российский газ по мировым рыночным ценам а если Россия посчитает нужным то ещё и её российской наценкой.Тоже и с Польшей.Вот и вся как говорится любовь по расчёту. И ещё. Повторяю наша сильная Россия везде где посчитает нужным будет увеличивать своё присутствие становясь сильной и мощной им
Гость289740
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Очень бы хотелось, чтобы это было правдой, но, к сожалению, это слишком приятно звучит, дабы быть правдой
Гость288494
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Каклы срочно кастрюли на бестолковки, половники в грабки и на майдаун. Да, подгузники исчо запасные.
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