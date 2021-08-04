От президента Незалежной требуется лишь признать выбор крымчан жить с Россией

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс оценил недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что полуострову не суждено стать российским.

Напомним, в интервью для телеканала "Дом" президент Незалежной вспомнил о своем отдыхе в Крыму, расписался в бесконечной любви Украины к региону и его населению и заявил, что возвращение Крыма в состав Незалежной является лишь вопросом времени.

Фикс отметил, что, если президент Украины действительно охвачен ностальгией и так сильно тоскует по Крыму, то вполне может нанести частный визит в качестве туриста: отведать любимых рапанов, попрыгать в Черное море со скал, погулять по горам и насладиться вином местного производства.

Будет честным, полагает чиновник, если перед этим Зеленский публично заявит о своем отказе от "националистических замашек" – признает выбор крымчан жить со своей исторической родиной, а также возьмет курс на сближение Украины с Россией.

Талант Зеленского на юмористической сцене, отметил Фикс, не поддается сомнению, однако его навыки в политике лучше не обсуждать.

Вице-спикер добавил, что в 1990-е годы украинский олигархат рассматривал Крым лишь в качестве крупного предприятия для получения прибыли и застройки южной его части своими особняками, пишет URA.ru.

Слова Зеленского ранее раскритиковал глава Крыма Сергей Аксенов, заявивший о том, что подобной "любви", в которой признался президент Незалежной, местным жителям хватило на долгие годы вперед: украинская администрация устраивала попытки диверсий, а также занималась водной, продовольственной и энергетической блокадой полуострова.