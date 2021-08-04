В Брюсселе не разделяют энтузиазма Киева

Вступление Украины в Евросоюз – вопрос столь отдаленной перспективы, что сейчас нет смысла его обсуждать. В этом убежден постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

Он обратил внимание на реакцию Брюсселя на объединение Киева, Кишинева и Тбилиси в "Ассоциированное трио" с целью скорейшего присоединения к клубу европейских стран. По мнению дипломата, эта ассоциация стала "инициативой снизу", то есть попыткой трех республик подтолкнуть Евросоюз к сближению, и Брюсселю это не понравилось.

"Здесь не вызвало особого энтузиазма появление этого трио. Рискну даже предположить, что эта инициатива и не была согласована с Брюсселем",

– высказался Чижов в интервью "Известиям". Он напомнил, что в 2009 г. с подачи Польши и Швеции появилась идея "Восточного партнерства". В ее основе лежало стремление переориентировать соседей РФ – Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину – на Запад. Но план провалился. И сейчас из этой шестерки желание влиться в ЕС выражают лишь три страны. Но их прием в Евросоюз не находится сейчас в зоне интересов Брюсселя.

"Это слишком гипотетический вопрос. Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем",

– полагает дипломат.

Меморандум по объединению усилий на пути интеграции с Евросоюзом главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали в Киеве в мае 2021 года. При этом грузинские эксперты остались недовольны действиями Тбилиси. По их мнению, сближение с Украиной только отдаляет перспективы Грузии по вступлению в ЕС. Украинские же власти уверены, что создание "Ассоциированного трио" пошло на пользу всем противникам Москвы, поскольку она увидела реальную силу у своих границ.

Впрочем, в Киеве уже тоже не очень-то надеются на поддержку Брюсселя. По крайней мере, власти Незалежной уже не отмечают в списке "стратегических партнеров" лидеров ЕС Германию и Францию. Париж при этом открыто призывает Киев "не мечтать о невозможном".