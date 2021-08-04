"Не нам делать первый шаг": в России высказались о саммите с ЕС

"Не нам делать первый шаг": в России высказались о саммите с ЕС
Фото: Mission of Russia EU /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Постпред оценил инициативу Франции и Германии о встрече с коллегами из Москвы

Россия не собирается выступать инициатором по проведению саммита с представителями Евросоюза. Однако, сообщил постпред Российской Федерации в ЕС Владимир Чижов, идея остается рабочей.

Ранее Берлин и Париж выступили с предложением о проведении саммита Еврсоюза с участием российской стороны. Инициатива стала предметом широкого обсуждения как в зарубежных, так и отечественных медиа. Идея была негативно воспринята рядом восточноевропейских политиков.

Как отметил Чижов, речь шла о встрече на высшем уровне. Инициатива появилась в самый последний момент, и главы европейских государств узнали о ней буквально накануне мероприятия – оно состоялось 24-25 июня.

"Поэтому не могу сказать, что резкая реакция ряда стран Евросоюза должна была стать сюрпризом, зная общую политику наших партнеров в отношении России и отношений Россия–ЕС", – прокомментировал постпред ситуацию.

Авторы от идеи не отказались. По словам Чижова, краткосрочный эффект проявился в виде "кристаллизации разногласий" между европейскими государствами – обозначилось четкое разделение позиций внутри такого политического объединения, как Европейский союз.

В среднесрочной перспективе, полагает представитель России, инициатива вряд ли умрет – идея "не заглохнет", так как Франция и Германия имеют довольно обширный круг сторонников по этому вопросу, пишет РИА ФАН.

Москва же не станет выступать с подобной инициативой. Чижов объяснил, что законы дипломатии предполагают совершение первого шага к примирению со стороны тех, кто спровоцировал обострение кризиса.

"Не нам и делать первый шаг к примирению. Когда они соберут достаточно политической воли, чтобы изменить свою нынешнюю позицию, то будут знать, где нас найти", – добавил постпред.

Чижов также заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС представляет собой крайне отдаленную перспективу, которую нет смысла обсуждать.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость288882
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Зачем нам Россия Она нам нужна как собаке пятая нога
М
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пусть челобитную в кремль подают а там рассмотрят
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