Минск пытается внести панику в рядах своих оппонентов, считает эксперт

Покинувший Белоруссию политолог Дмитрий Болкунец, ныне проживающий в Польше, полагает, что за смертью руководителя "Белорусского дома в Украины" Виталя Шишова может стоять режим действующего лидера республики Александра Лукашенко. Эксперт уверен, что Минск таким образом пытается запугать оппозиционеров.

По словам политолога, Комитет государственной безопасности республики в лице главы ведомства Ивана Тертеля и его подчиненных неоднократно заявлял, что спецслужбы будут заниматься "ликвидацией оппонентов режима" по всему миру.

По этой причине, продолжил Болкунец, "корни убийства" следует искать за пределами Украины. Исполнителями, считает политолог, вполне могут оказаться граждане Незалежной, однако заказчики проживают явно не здесь.

"А задача – внести панику в оппозиционное движение, в эмиграцию, продемонстрировать мощь и силу белорусских спецслужб", – высказал спикер предположение.

Возглавлявший "Белорусский дом на Украине" Шишов пропал еще 2 августа. Сутки спустя украинские правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти активиста. Известно, что в день пропажи он отправился в один из парков Киева на пробежку и не вернулся. Через несколько часов было обнаружено его тело. Полиция предполагает, что Шишова убили, инсценировав самоубийство. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

По словам российского военкора Александра Коца, к смерти Шишова могли приложить руку националисты из запрещенного в РФ экстремистского батальона "Азов". Журналист заявил, что в деле белорусского активиста также прослеживается аналогия с остальными инцидентами вокруг странных "самоубийств" лиц, причастных к упомянутой организации.