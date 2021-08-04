Эксперты указали на плюсы дистанционного электронного голосования

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Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет востребована избирателями, поскольку это удобный и безопасный способ высказать свое мнение и повлиять на развитие страны, не меняя при этом своих планов. В этом убеждены политики, общественные деятели и технические специалисты, изучившие предлагаемую москвичам новую систему онлайн-голосования.
В этом году жители Москвы могут сделать выбор, в какой форме им предпочтительнее участвовать в выборах депутатов Госдумы VIII созыва – традиционной очной, когда нужно лично явиться на избирательный участок по месту прописки, или проголосовать по интернету. Желающие заполнить цифровой бюллетень должны заранее подать заявку – регистрация продлится до 13 сентября.
"Заблаговременная регистрация на ДЭГ исключает возможность двойного голосования, потому что электронных избирателей уже успеют внести в реестры, и проголосовать второй раз на участке они не смогут",
– пояснил муниципальный депутат района Котловка Владимир Верещагин. Сам он уже зарегистрировался для участия в ДЭГ, поскольку считает, что в современном ритме жизни гораздо проще найти 10 минут, чтобы проголосовать дистанционно, чем выбрать время для похода на избирательный участок.
При этом важно, что традиционный формат голосования сохраняется в полном объеме. По словам зампреда Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Вадима Ковалева, есть люди, которые ждут выборов как повод посетить свою школу, встретиться с соседями, поесть пирожков в буфете – никто не лишает их этого.
"Электронное голосование – это, прежде всего, возможность и свобода действий. Вот не хочу я менять планы и хочу быть в воскресенье на даче – голосую электронно. Хочу увидеть родную школу, пообщаться с соседями – прихожу на участок лично",
– пояснил свою точку зрения эксперт.
Что касается разговоров, что электронное голосование опасно в плане потенциальной утечки личных данных, то они звучат все реже. Люди сегодня активно пользуются разными онлайн-сервисами, в том числе доверяют конфиденциальную информацию сомнительным торговым площадкам в интернете. А в ДЭГ все данные пользователей тщательно защищены, убежден депутат Мосгордумы Игорь Бускин.
"Прогресс не стоит на месте. У нас с вами паспорта электронные, загранпаспорта биометрические, банковские карточки электронные. В телефонах оставляем наши данные. Даже ревизионные проверки – все полностью входит в электронный документооборот",
– напомнил депутат, отметив, что тем, кто чего-то боится, предоставлено право проголосовать по старинке и не регистрироваться онлайн. Главное – прийти и сделать ответственный выбор, а в какой форме, не столь важно.
Этого же мнения придерживается депутат муниципального округа Преображенское Светлана Кобзарь. Она полагает, что есть силы, заинтересованные в том, чтобы как можно меньше людей выразили свою волю на выборах. Поэтому они пытаются дискредитировать систему ДЭГ, рассчитывая, что многие люди не захотят в сентябре прерывать свой отпуск, чтобы прийти на участки, и при этом испугаются использовать ДЭГ. Однако электронные сервисы уже настолько привычны москвичам, что вряд ли у провокаторов получится всерьез повлиять на ситуацию.
Выборы – 2021 пройдут в России с 17 по 19 сентября. Москвичи, желающие проголосовать онлайн, должны уведомить об этом заранее на специальном сервисе до 13 сентября.
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