В России назвали пиаром попытку оппозиционеров Грузии провести переговоры в Москве

В Тбилиси разыгрывают российскую карту накануне выборов

Стремление активистов оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" организовать переговоры с Россией по поводу обеспечения безопасности республики обусловлены предстоящими выборами в Грузии, а не реальными угрозами. В этом убежден эксперт-международник, экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Здесь больше попыток получить пиара и голосов, чем реально решить какие-то вопросы. Сегодня Грузии ничего не угрожает: с НАТО у них великолепные отношения, а с Россией они не ссорятся",

– так Клинцевич прокомментировал инициативу генсекретаря "Альянса патриотов Грузии" Ирмы Инашвили обсудить в Москве вопрос военного нейтралитета Тбилиси и ситуацию с Абхазией и Южной Осетией.

При этом Клинцевич отметил, что выстраивать диалог с разными структурами могут не только официальные органы власти, но и любые политические силы. Поэтому грузинские парламентарии вполне могут встречаться и вести переговоры с Россией, передает Общественная служба новостей.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября 2021 года.

Ранее грузинские активисты опубликовали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвали его помочь восстановлению отношений Москвы и Тбилиси.