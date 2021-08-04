В России назвали пиаром попытку оппозиционеров Грузии провести переговоры в Москве

В России назвали пиаром попытку оппозиционеров Грузии провести переговоры в Москве
Кадр youtube.com
В Тбилиси разыгрывают российскую карту накануне выборов

Стремление активистов оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" организовать переговоры с Россией по поводу обеспечения безопасности республики обусловлены предстоящими выборами в Грузии, а не реальными угрозами. В этом убежден эксперт-международник, экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Здесь больше попыток получить пиара и голосов, чем реально решить какие-то вопросы. Сегодня Грузии ничего не угрожает: с НАТО у них великолепные отношения, а с Россией они не ссорятся",

– так Клинцевич прокомментировал инициативу генсекретаря "Альянса патриотов Грузии" Ирмы Инашвили обсудить в Москве вопрос военного нейтралитета Тбилиси и ситуацию с Абхазией и Южной Осетией.

При этом Клинцевич отметил, что выстраивать диалог с разными структурами могут не только официальные органы власти, но и любые политические силы. Поэтому грузинские парламентарии вполне могут встречаться и вести переговоры с Россией, передает Общественная служба новостей.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября 2021 года.

Ранее грузинские активисты опубликовали открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором призвали его помочь восстановлению отношений Москвы и Тбилиси.

Источник: ОСН
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287720
Пожаловаться Ответить
И что Грузия может приложить России? Поддельный Боржоми? Его и так давно поставляют? Поддельные вина? Тоже полно. Есть еще чего?
крым наш
Пожаловаться Ответить
В задницу этих габонов!
1
новости партнеров

Грузинские политики обратились за помощью к Путину

Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США

Китайцы восхитились российскими синхронистками после скандала на ОИ

Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей